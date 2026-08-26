Dienvidkurzemē iemūžināta iespaidīga avārijas aina.
112
Šodien 15:13
Iespaidīga avārija Dienvidkurzemē: kravas auto nobrauc no ceļa un apgāžas
Sociālajā tīklā "Facebook" publiskotas aculiecinieka uzņemtas fotogrāfijas, kurās redzama Otaņķu pagastā no ceļa nobraukusi un apgāzusies kravas automašīna. Lai gan negadījuma vietā pavērās dramatisks skats, neviens cilvēks tajā nav cietis.
“Facebook” lapā “Tālbraucēju Fanu Klubs” publicētajā ierakstā norādīts, ka negadījums noticis Dienvidkurzemē, ceļa posmā starp Otaņķiem un Rudi. Fotogrāfijās redzams uz sāniem ceļmalā apgāzies kravas transportlīdzeklis, bet līdzās tam – melnādains vīrietis atstarojošā vestē.
Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Madara Šeršņova portālam Jauns.lv apstiprināja, ka informācija par notikušo saņemta otrdien, 25. augustā, pulksten 13.06.
“Dienvidkurzemes novadā, Otaņķu pagastā, kravas transportlīdzeklis “Volvo” nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Negadījumā cietušu cilvēku nav, kā arī nav bojāta trešās personas manta. Satiksme nebija bloķēta,” informēja policija.