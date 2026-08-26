Jaunā Rīgas Centrālā stacija gandrīz gatava (2026. gada 26. augusts)
Rīgas centrā noslēdzies viens no svarīgākajiem jaunās Centrālās stacijas būvniecības posmiem - ēkas dienvidu daļa, peroni un piegulošā teritorija ieguvuši ...
FOTO: jaunā Rīgas Centrālā stacija gandrīz gatava - kā tā izskatās
Rīgas centrā noslēdzies viens no svarīgākajiem jaunās Centrālās stacijas būvniecības posmiem - ēkas dienvidu daļa, peroni un piegulošā teritorija ieguvuši galīgo izskatu. Tomēr pilnvērtīgi uzņemt pasažierus stacija varēs tikai pēc sliežu ceļu izbūves, kas plānota 2028. gada vidū.
Būvniecības apvienība "Bererix" ir pabeigusi visus paredzētajā apjomā plānotos galvenos darbus jaunās Rīgas Centrālās stacijas ēkas dienvidu daļā, piegulošajā teritorijā un pasažieru peronos. Šodien būvniecību uzraugošais FIDIC inženieris izsniedza "Bererix" un pasūtītājam "Eiropas Dzelzceļa līnijas" apliecinājumu par galveno darbu pabeigšanu.
Ēkā pilnībā pabeigta fasādes un jumta stiklošana, uzstādīta lielākā daļa dekoratīvo un funkcionālo elementu, izbūvēti un labiekārtoti pasažieru peroni. Piegulošā publiskā teritorija ir noklāta ar bruģi un labiekārtota. Tādējādi jaunā stacijas ēka ir ieguvusi projektā paredzēto arhitektonisko izskatu un funkcionalitāti.
Būvniecība, ko pilnībā finansē no Eiropas Atveseļošanas fonda līdzekļiem, tika atsākta 2025. gada aprīlī. Darbi bija nepieciešami, lai Rīgas Centrālās stacijas ēkas dienvidu daļa varētu pilnvērtīgi darboties un pildīt tai paredzētās funkcijas.
Darbi ietvēra jumta un fasādes montāžu, nojumju izbūvi virs peroniem, apdares darbus un pasažieru piekļuves infrastruktūras izveidi, kā arī ārējo un iekšējo inženiertīklu izbūvi un inženiertehnisko sistēmu uzstādīšanu.
Saskaņā ar līgumu galvenajiem būvdarbiem bija jābūt pabeigtiem līdz 2026. gada 31. augustam. Līdz gada beigām ēkā, uz peroniem un piegulošajā teritorijā turpināsies nelieli apdares darbi un labiekārtošana. Pēc tam objekts tiks nodots pasūtītājam Eiropas Dzelzceļa līnijas izmantošanai.