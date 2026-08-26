Naktī vietām sabiezēs migla.
Sabiedrība
Šodien 14:37
Daudzviet pasliktināsies redzamība: ceturtdienas rītā veidosies bieza migla
Ceturtdien naktī un no rīta daudzviet valstī redzamību pasliktinās dūmaka, vietām veidosies bieza migla, prognozē sinoptiķi.
Gaidāms lēns vējš un bezvējš. Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs, bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +6..+13 grādiem.
Diena gaidāma sausa un daļēji saulaina. Pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +19..+23 grādiem.
Rīgā ceturtdien būs mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, no rīta iespējama migla. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +12 grādiem, vietām piepilsētā - līdz +9 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +22 grādiem.