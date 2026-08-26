Daudzviet pasliktināsies redzamība: ceturtdienas rītā veidosies bieza migla
Foto: LETA
Naktī vietām sabiezēs migla.
Sabiedrība

Daudzviet pasliktināsies redzamība: ceturtdienas rītā veidosies bieza migla

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Seko Jauns.lv Google

Ceturtdien naktī un no rīta daudzviet valstī redzamību pasliktinās dūmaka, vietām veidosies bieza migla, prognozē sinoptiķi.

Daudzviet pasliktināsies redzamība: ceturtdienas r...

Gaidāms lēns vējš un bezvējš. Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs, bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +6..+13 grādiem.

Diena gaidāma sausa un daļēji saulaina. Pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +19..+23 grādiem.

Rīgā ceturtdien būs mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, no rīta iespējama migla. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +12 grādiem, vietām piepilsētā - līdz +9 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +22 grādiem.

Tēmas

Laika ziņasLaikapstākļi

Citi šobrīd lasa