Pēc postošās vētras Latvijā gatavo būtiskas pārmaiņas mobilo sakaru darbībā krīzes laikā
Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV) uzdevis līdz šā gada 11. septembrim mobilo sakaru operatoriem sadarbībā ar VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC), SIA "Tet" un Satiksmes ministriju (SM) sagatavot rīcības plānu par sakaru nozares noturību ārkārtas apstākļos, informēja ministrijā.
Rīcības plāna mērķis būs uzlabot mobilo sakaru pārklājumu krīzes situācijās un operatīvu sakaru atjaunošanu. Vienlaikus ministra ieskatā ir svarīgi stiprināt Krīzes vadības centra kapacitāti un tā spēju koordinēt dažādu dienestu un iestāžu sadarbību ārkārtas situācijās.
Ministrijā informē, ka Kozlovskis trešdien tikās ar mobilo sakaru operatoriem un LVRTC, lai pārrunātu situāciju saistībā ar vētras radītajiem bojājumiem un sakaru pārrāvumiem. Iesaistītās puses uzsvēra informācijas apmaiņas, darbības koordinācijas un sadarbības nozīmīgumu krīzes situāciju risināšanā. Tāpat puses vienojās par nākamajiem darbiem sakaru tīklu noturības stiprināšanai.
Rīcības plāns sakaru nozares noturības stiprināšanai aptvers gan regulējuma pilnveidošanas iespējas, gan nepieciešamos pasākumus un ieguldījumus kritiskās infrastruktūras stiprināšanā.
Ministrijā uzsver, ka elektroniskie sakari mūsdienās nav tikai komercpakalpojums, jo ārkārtas situācijās tie ir daļa no valsts kritiskās infrastruktūras. Situācijās, kad iedzīvotāji nevar sazināties ar tuviniekiem, saņemt aktuālu informāciju vai nepieciešamības gadījumā sasniegt operatīvos dienestus, tiek skarta ne tikai pakalpojumu pieejamība, bet arī sabiedrības drošība.
Ņemot vērā, ka mobilie sakari ir privātu komersantu nodrošināts pakalpojums un valsts nenosaka konkrētus tehniskos risinājumus katrai bāzes stacijai, iesaistītajām pusēm ir jāvienojas par pasākumiem, kas nākotnē nodrošinātu augstāku pakalpojumu nepārtrauktības līmeni.
Vētras "Priska" nodarītie postījumi Rīgā
Daudzviet pilsētā vējš izgāzis un salauzis kokus, nolauzis lielus zarus un nodarījis postījumus pilsētas infrastruktūrai un labiekārtojumam. Fotogrāfijas parāda tikai ...
SM mērķis ir sadarbībā ar mobilajiem operatoriem noteikt minimālo elektronisko sakaru infrastruktūras noturības līmeni ārkārtējās situācijās, vienlaikus saglabājot operatoriem iespēju izvēlēties efektīvākos tehniskos risinājumus šo prasību izpildei. Tāpat svarīgs aspekts ir nepieciešamā finansējuma nodrošināšana, neuzliekot visu slogu tikai komersantiem.
Ministrijā uzsver, ka iesaistītajām pusēm ir jāizvērtē uz risku balstīta pieeja un jānosaka minimālās noturības prasības kritiskākajiem elektronisko sakaru infrastruktūras elementiem. Tas nozīmē identificēt bāzes stacijas un tīkla mezglus, kuru darbības pārtraukums var ietekmēt būtisku teritoriju, lielu iedzīvotāju skaitu, operatīvos dienestus vai kritiskās infrastruktūras objektus.
SM ieskatā šādiem objektiem varētu noteikt paaugstinātas prasības attiecībā uz rezerves elektroapgādi, autonomās darbības laiku, ģeneratoru pieslēguma iespējām, pārvietojamo ģeneratoru rezervēm, degvielas nodrošinājumu un operatoru reaģēšanas spēju.
Tikšanās laikā puses pārrunāja arī nacionālās viesabonēšanas risinājuma attīstību ārkārtējās situācijās. Šis risinājums ļautu gadījumos, kad viena operatora tīkls konkrētajā teritorijā nedarbojas, bet cita operatora infrastruktūra turpina funkcionēt, izmantot pieejamo tīklu neatkarīgi no klienta sākotnējā operatora.
SM akcentē, ka tas būtiski samazinātu risku, ka viena operatora infrastruktūras atteices dēļ iedzīvotāji pilnībā zaudē sakaru iespējas. Vienlaikus SM uzsver, ka nacionālā viesabonēšana pati par sevi nevar aizstāt ieguldījumus infrastruktūras fiziskajā noturībā. Ja elektroapgādes pārtraukuma dēļ vienlaikus pārstāj darboties visu operatoru bāzes stacijas, nav tīkla, uz kuru pārslēgties, tādējādi abi risinājumi ir jāattīsta paralēli.
Vētra ar nepieredzētu spēku plosa Latviju. 22.08.2026
Latviju sestdienas vakarā skārusi postošākā vētra kopš 2005. gada janvāra – spēcīgais vējš gāž kokus, bloķē ceļus, bojā ēkas un ...
Papildu mobilo sakaru tīklu noturības stiprināšanai SM vērtē arī Eiropas Savienības (ES) programmas "Govsatcom" satelītsakaru iespēju izmantošanu krīžu vadības vajadzībām. No 2026. gada šī sistēma nodrošina dalībvalstu institūcijām piekļuvi drošiem satelītsakariem, tostarp krīžu un dabas katastrofu situācijās, kad virszemes sakaru infrastruktūra ir bojāta vai nav pieejama.
Ministrijā norāda, ka perspektīvā "Govsatcom" var kļūt par vienu no rezerves sakaru slāņiem kritisko valsts funkciju, operatīvo dienestu un krīzes vadības nodrošināšanai, savukārt nākotnē šo kapacitāti būtiski papildinās Eiropas satelītsakaru programma "IRIS²".
Sestdien, 22. augustā, un tai sekojušajā naktī Latvijā plosījās pēdējās desmitgadēs stiprākā vasaras vētra, kurā vēja ātrums vietām pārsniedza 30 metrus sekundē. Negaiss izraisīja plašus bojājumus gan sadales, gan pārvades elektrotīklā, kuru rezultātā sākotnēji elektroapgāde bija pārtraukta aptuveni 277 000 klientu Latvijā, bet elektrotīklu pārrāvumiem daudzviet sekoja nepieejami sakari, degvielas uzpildes stacijas un vietām arī veikali.
Trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 11 000 klientu.