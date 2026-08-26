Brenguļos svinēs Tomātu svētkus un noskaidros gada smagāko tomātu
29. augustā no plkst. 10.00 līdz 15.00 Brenguļos, Valmieras novadā, pie sporta centra “Kaimiņi”, norisināsies Tomātu svētki. Pasākumā apmeklētājus gaidīs tomātu izstāde, sēklu un mājražotāju ražojumu tirgus, konkursi, kultūras programma, radošas aktivitātes ģimenēm un tomātīga noskaņa visas dienas garumā.
Svētku laikā būs iespēja iepazīt Artūra Sildes dārzkopības entuziastu kluba “Tomāts” sēklu tirgu un tomātu izstādi, uzzināt par dažādām tomātu šķirnēm, jaunumiem, audzēšanas pieredzi un praktiskiem padomiem. Apmeklētāji varēs iegādāties arī mājražotāju piedāvāto produkciju.
No plkst. 10.00 līdz 11.30 norisināsies konkurss “Smagākais tomāts”. Ikviens, kura dārzā padevies īpaši varens tomāts, aicināts to atnest uz svētkiem, lai to nosvērtu un novērtētu.
Svētku programmā iekļauts arī gastronomiskais konkurss “Pārsteidz mani”. Dalībnieki aicināti piedalīties ar pašu gatavotu ēdienu, kura galvenā sastāvdaļa ir tomāts. Tas var būt gan pamatēdiens, gan salāti, ievārījums, konditorejas vai kulinārijas izstrādājums. Konkursam gatavotie ēdieni jāiesniedz 29. augustā no plkst. 10.00 līdz 10.50 pie reģistrācijas galdiņa Brenguļu sporta centrā “Kaimiņi”. Žūrijas vērtēšana sāksies plkst. 11.00, pēc tam ēdienus varēs vērtēt arī svētku apmeklētāji. Uzvarētāju apbalvošana paredzēta plkst. 11.30.
Par kultūras programmu rūpēsies mūziķi Inita Āboliņa un Normunds Ķietis no grupas “Lauku muzikanti”, kuri uzstāsies no plkst. 12.00 līdz 13.00. Savukārt no plkst. 13.30 līdz 14.30 ģimenes ar bērniem aicinātas uz improvizācijas leļļu teātra studijas “Ilze” izrādi. Sporta centra “Kaimiņi” foajē no plkst. 10.00 līdz 15.00 būs apskatāma Barbaras Dauvartes un Gitas Dikensones gleznu izstāde.
Īpaša programma būs sagatavota arī bērniem un ģimenēm. Trikātas Jauniešu centra teltī gaidīs jautras un radošas aktivitātes lieliem un maziem: sportiskas stafetes veiklībai un azartam, uzdevumi visai ģimenei, kā arī radošā darbnīca ar krāsojamām lapām par un ap tomātiem.
Tomātu svētki Brenguļos aicina satikties, baudīt ražas laika noskaņu, piedalīties konkursos, garšot, vērtēt un svinēt tomātu daudzveidību.