Traģiskajā ugunsgrēkā degušais Krustkalnu ciema nams
Kamēr atbildīgie dienesti vēl nav nākuši klajā ar traģiskā ugunsgrēka iemesliem Krustkalnu ciemā, kaimiņi – kuri atradušies ugunsnelaimei aiz sienas ...
Policija noraida pārmetumus par nekvalitatīvu izmeklēšanu traģiskajā Krustkalnu ugunsgrēka lietā
Valsts policija noraida pārmetumus par nekvalitatīvu vai nepilnīgu izmeklēšanu traģiskajā Krustkalnu ugunsgrēka lietā.
Policijā atgādināja, ka par ugunsgrēku tika sākts kriminālprocess, kura izmeklēšana notikusi prokuratūras uzraudzībā.
Izmeklējot kriminālprocesu, veikta virkne izmeklēšanas un procesuālo darbību, nopratinātas vairāk nekā 25 personas, veiktas vairākas apskates un ekspertīzes, tostarp ugunsgrēka ķīmiskā ekspertīze un ugunsgrēka tehniskā ekspertīze.
Izvērtējot visus kriminālprocesā iegūtos pierādījumus, liecinieku liecības, ekspertu atzinumos ietvertos secinājumus, dažādu iestāžu sniegtās atbildes un citus lietas materiālus, 10. augustā, pamatojoties uz Kriminālprocesa likumu, pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu, jo nav konstatēta fizisko un juridisko personu atbildība, norādīja policijā.
Valsts policija noraida pārmetumus par nekvalitatīvu vai nepilnīgu izmeklēšanu, uzsverot, ka tā tika veikta rūpīgi un objektīvi. Arī uzraugošais prokurors, vairākkārt pārbaudot kriminālprocesa materiālus, nav konstatējis pārkāpumus, tostarp izmeklēšanas novilcināšanu, kā arī citus pārkāpumus vai nepilnības no izmeklēšanas puses.
Vienlaikus policijā vērsa uzmanību, ka saskaņā ar Kriminālprocesa likuma normām līdz izmeklēšanas pabeigšanai cietušajiem un viņu advokātei nebija tiesību iepazīties ar kriminālprocesa materiāliem.
Pieņemot lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu, personām šīs tiesības radās. Tiesības iepazīties ar kriminālprocesa materiāliem tika nodrošinātas un realizētas Kriminālprocesa likuma noteiktajā kārtībā, norādīja policijā.
Ņemot vērā, ka lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu patlaban ir pārsūdzēts un nav stājies likumīgā spēkā, Valsts policija izmeklēšanas interesēs plašākus komentārus nesniedz.
Tāpat Valsts policija izsaka līdzjūtību ugunsgrēkā cietušo un bojā gājušo ģimenei un tuviniekiem.
Kā vēstīts, cietušās ģimenes advokāte Karīna Landmesere trešdien masu medijiem pauda nostāju, ka izmeklēšanā par traģisko ugunsgrēku Ķekavas novada Krustkalnu ciemā, kur gāja bojā divi bērni un cieta bērnu māte un vēls viens bērns, pieļauta virkne nepilnību.