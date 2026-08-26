Lietuvas mūzikas zelta trīsvienība Rīgā: uz vienas skatuves tiksies Rinkevičs, Gerings un simfoniskais orķestris
11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma uzstāsies Lietuvas Valsts simfoniskais orķestris diriģenta Gintara Rinkeviča vadībā. Solists būs visu laiku labākais Lietuvas čellists Dāvids Gerings. Koncerts notiks Rīgas Kongresu namā.
Šajā vakarā uz vienas skatuves tiksies trīs īsteni Lietuvas mūzikas kultūras simboli – viens no vadošajiem Baltijas reģiona orķestriem, izcilais maestro Gintars Rinkevičs un pasaulslavenais čellists Dāvids Gerings.
Koncerta programma ir veltīta spilgtā romantisma pārstāvja Antonīna Dvoržāka mūzikai. Pirmajā daļā – slavenais Koncerts čellam ar orķestri si minorā – viens no ievērojamākajiem čella repertuāra skaņdarbiem visā pasaules mūzikas vēsturē. Otrajā daļā orķestris atskaņos monumentālo Septīto simfoniju re minorā, kas atzīta par dižā čehu komponista daiļrades virsotni simfoniskās mūzikas segmentā.
Lietuvas Valsts simfoniskais orķestris (LVSO) savulaik dzima kā Jaunatnes simfoniskais orķestris, tā dibinātājs bija pats Gintars Rinkevičs. Jau pirmais kolektīva koncerts tika ierakstīts vēsturē – 1989. gada 30. janvārī Viļņas publika burtiski sturmēja Valsts operas un baleta teātra zāli, lai dzirdētu, kā šie jaunieši spēlē Čurļoņa un Bēthovena mūziku. Jau pēc trim gadiem orķestrim tika piešķirts Valsts simfoniskā orķestra gods, taču kolektīvs nezaudēja nedz sākotnējās enerģijas dzirksti, nedz ticību radošajiem ideāliem.
Šobrīd LVSO ir viena no galvenajām Baltijas reģiona kultūras institūcijām un viens no neatkarīgās Lietuvas simboliem. Orķestris iespaidīgi paplašinājis valsts muzikālos apvāršņus, iepazīstinot klausītājus ar patiesi vērienīgiem skaņdarbiem – Riharda Vāgnera "Parsifālu", Artūra Onegera oratoriju "Žanna d'Arka uz sārta" un Edvarda Elgara "Gerontija sapni". Arī visu Gustava Mālera simfoniju ciklu Lietuvā pirmais izpildīja un ierakstīja tieši LVSO.
Kolektīvs regulāri dodas Eiropas viesizrādēs, sadarbojas ar ievērojamākajiem diriģentiem un spožiem solistiem, atbalsta jaunos talantus un īsteno īpašus muzikālos projektus bērnu un jauniešu auditorijai. Visu orķestra radošo mūžu tā mākslinieciskais vadītājs ir tā dibinātājs Gintars Rinkevičs.
Gintars Rinkevičs izpelnījās starptautisku ievērību jau jaunībā, kad 1985. gadā uzvarēja Herberta fon Karajana fonda diriģentu konkursā Berlīnē un nākamajā gadā Budapeštā kļuva par prestižā Jānoša Ferenčika konkursa laureātu.
Maestro radošais mūžs allaž bijis cieši saistīts ar dzimto Lietuvu, taču viņš ieņēmis nozīmīgus posteņus arī ārvalstīs – bija gan Latvijas Nacionālās operas mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents no 1996. līdz 2003. gadam, gan Malmes Operas galvenais diriģents (2002 – 2005).
Kā pieaicinātais diriģents Gintars Rinkevičs uzstājies ar Berlīnes Simfonisko orķestri, Veimāras Valsts kapelu, Tamperes Simfonisko orķestri un daudziem citiem izcilu mūziķu kolektīviem. Ir diriģējis Zalcburgas Festivāla pilī, Londonas Karaliskajā Alberta zālē, Parīzes Elizejas lauku teātrī, Gēteborgas, Kopenhāgenas, Barselonas un Saragosas koncertzālēs, kā аrī mūzikas festivālos Šveicē, Portugālē, Polijā, Vācijā, Lielbritānijā un Francijā.
Ilgus gadus maestro bija Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas mācībspēks un profesors. Latvijā Gintars Rinkevičs divkārt ieguvis Lielo Mūzikas balvu un ir Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris. No 2017. līdz 2022. gadam viņš bija Liepājas Simfoniskā orķestra mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents.
Koncerta solists Dāvids Gerings ir pasaulslavens čellists ar ārkārtīgi plašu repertuāru – no baroka skaņdarbiem līdz laikmetīgajai mūzikai. Savulaik Mstislava Rostropoviča skolnieks un 1970. gada Starptautiskā Čaikovska konkursa laureāts, viņš iekarojis visas izpildītājmākslinieka karjeras virsotnes.
Geringa diskogrāfija, kas ir ārkārtīgi plaša – ap 100 ierakstu -, izpelnījusies neskaitāmas prestižas balvas starptautiskā mērogā, tostarp "Grand Prix du Disque", "Diapason d'Or" un "Echo Klassik" atzinību.
Dāvidam Geringam skaņdarbus veltījuši daudzi izcili komponisti – arī Pēteris Vasks, Erki Svens Tīrs, Fausts Latens un Sofija Gubaiduļina. Citi ievērojami laikabiedri, to skaitā Alfrēds Šnitke, Edisons Deņisovs, Silvija Kolasanti, Anatolijus Šenderovs un Alvīds Malcis, tieši viņam uzticēja savas mūzikas pirmatskaņojumus.
Dāvids Gerings jau sen un ar panākumiem uzstājas arī diriģenta ampluā; no 2005. līdz 2008. gadam viņš vadīja Kjusju Simfonisko orķestri Japānā. Gadu desmitiem strādādams par pasniedzēju Vācijā un Lietuvā, meistars ir izaudzinājis vairākas augstākās raudzes čellistu paaudzes, viņa audzēkņi ir Gustavs Rivīniuss, Jenss Peters Maincs un Sola Gabeta.
Par izcilu ieguldījumu mūzikas kultūras attīstībā Dāvidam Geringam piešķirtas augsti Lietuvas un Vācijas valstu apbalvojumi.
11. septembrī Rīgas Kongresu namā publiku gaida koncerts, kas apvieno Lietuvas mūzikas kultūras izcilības – orķestri, diriģentu un solistu, kuru vārdi jau daudzus gadus ierakstīti Eiropas akadēmiskās mūzikas zelta fondā.
Koncertu organizē starptautiskā producentu kompānija "Wintour Group International". Biļetes var iegādāties "Biļešu servisa" kasēs un www.bilesuserviss.lv.