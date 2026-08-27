Ne visi piedāvājumi ir izdevīgi! Kāpēc apdrošināt nekustamo īpašumu un ko ņemt vērā?
Daži desmiti vai daži simti eiro par nekustamā īpašuma apdrošināšanu gadā. Kāpēc lieki tērēties, ja reiz šķiet, ka “ar mani jau nekas slikts nenotiks”. Situācijas mēdz būt visdažādākās. Piemēram, dabas stihija, kas skāra Latviju 22. augustā.
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Apdrošināšanas atlīdzības ir atspaids nelaimē, taču vienmēr rūpīgi jāiepazīstas ar polises un piedāvājuma nosacījumiem.
Vai vajag apdrošināt sētu?
Tradicionāli cilvēki mēdz apdrošināt māju vai dzīvokli, bet mēdz būt arī mazliet citādāki gadījumi, kad sākotnēji it kā neracionāls apdrošināšanas aģenta piedāvājums izrādās noderīgs.
Kāds "Kas Jauns Avīzes" lasītājs dalījās ar savu pieredzi: “Man pieder dzīvoklis un privātmāja. Par dzīvokli skaidrs – civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir nepieciešama, tāpat arī mājai. Kad pienāca polises pārslēgšanas termiņš, apdrošināšanas aģents jautāja, vai ir veikti kādi uzlabojumi. Nē. Tikai īpašumam uzlikta jauna sēta. Apdrošinātāju pārstāvis ierosināja to apdrošināt. Brīnījos – kāpēc gan? Tā summa klāt pie polises gada griezumā nebija liela, un es piekritu. Un noderēja. Kādā vasaras naktī manas jaunās sētas vārtiņi tika salauzti! Vienkārši vandalisms. Izsaucu policiju, fiksējām nodarīto, un apdrošinātāji atbilstoši remonta tāmei izmaksāja atlīdzību – atbilstoši kopējai tāmei, tikai atskaitot pašriska summu.”
Ko varam apdrošināt
Apdrošināšanas polisēs nosacījumi mēdz būt dažādi, un ar saturu jāiepazīstas rūpīgi. Patērētāju aizsardzības centrs ir izstrādājis ceļvedi, kas palīdz tik skaidrībā ar apdrošināšanas piedāvājumu niansēm.
Apdrošināšanas objekts var būt dzīvoklis (ar vai bez pagraba); māja – ar vai bez palīgēkām; papildus mājai var apdrošināt arī teritorijas labiekārtojumu.
Iedzīve parasti ietilpst mājokļa apdrošināšanā un tiek apdrošināta kopā ar to:
*iedzīves apdrošināšanai tiek noteikta kopējā vērtība;
*vērtīgākās mantas ir jāuzskaita;
*īpaši vērtīgajām mantām ir īpaši apdrošināšanas noteikumi – gleznām, juvelierizstrādājumiem un skaidrajai naudai;
*par specifisku aprīkojumu apdrošināšanu, piemēram, saules paneļu vai elektroauto uzlādes iekārtu, jāvienojas ar apdrošinātāju atsevišķi.
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Pret kādiem negadījumiem?
Ja izvēlēsies apdrošināšanu pret visiem riskiem – tas nozīmē, ka būs apdrošināts jebkurš neparedzēts un pēkšņs notikums, ja tas nav minēts kā izņēmums. Vari izvēlēties apdrošināties tikai pret daļu no negadījumiem.
!Uzmanies un rūpīgi iepazīsties, kādas dabas stihijas tava polise atlīdzinās – kāda iemesla dēļ radušies plūdi? Kāda ātruma vējš vētrā? Kāda biezuma sniega sega?
Biežākie apdrošināto negadījumu piemēri:
*ugunsnelaime, kas var notikt dažādu iemeslu dēļ;
*zādzība, laupīšana, vandalisms;
*cauruļu plīsums, piemēram, ūdens, kanalizācijas, apkures sistēmās;
*dabas stihijas, piemēram, negaiss, zibens, vējš, krusa, plūdi, pali.
*pašu rīcības nejauši izraisīti bojājumi, piemēram, izsists logs;
*citas personas rīcība, piemēram, dzīvokļa applūdināšana no augšas.
Apdrošinātājiem ir arī papildu piedāvājumi, piemēram, civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, avārijas diennakts palīdzība, pagaidu dzīvesvietas vai īres maksas nodrošināšana.
Riski saņemt atteikumu
Apdrošinātāji polisēs parasti nosaka izņēmumus jeb īpašus gadījumus, kad apdrošināšanas aizsardzība nedarbojas. Visbiežāk apdrošinātājs var atteikties izmaksāt atlīdzību, ja nav ievēroti ugunsdrošības noteikumi, piemēram, nav regulāri tīrīts skurstenis vai apkures iekārta, piemēram, krāsns, ir nepareizi izbūvēta vai lietota. Tāpat atlīdzību var neizmaksāt, ja nav ievērotas elektrodrošības prasības, piemēram, izmantotas bojātas elektroierīces vai nav veiktas nepieciešamās elektroinstalācijas un elektroierīču pārbaudes.
Apdrošinātājs var atteikties maksāt atlīdzību arī tad, ja nav ievēroti drošības noteikumi vai pieļauta rupja nolaidība. Piemēram, ja, neatrodoties mājās, nav aizslēgta dzīvojamā māja vai palīgēkas un nav aizvērti logi, kā rezultātā nozagtas mantas. Apdrošināšanas aizsardzība var nebūt spēkā arī gadījumos, kad veikta neatļauta vai ar apdrošinātāju nesaskaņota būvniecība.
Tāpat nozīme var būt paša apdrošinātā, viņa ģimenes locekļu vai ciemiņu rīcībai. Ja viņi rīkojušies prettiesiski un tādēļ radušies zaudējumi, apdrošinātājs var atteikties izmaksāt atlīdzību. Apdrošināšanas atlīdzība parasti netiek paredzēta arī zaudējumiem, kas radušies karadarbības, masu nemieru, streiku, kodolsprādziena vai radiācijas iedarbības rezultātā.
Izmaksas nosacījumi
Apdrošinātājs un klients vienojas par īpašuma kopējo vērtību, kas arī būs maksimālā atlīdzības summa, ko klients varēs saņemt, ja mājoklis cietīs negadījumā:
*maksimālo summu apdrošinātājs maksās, ja mājoklis būs iznīcināts pilnībā, piemēram, nodedzis ugunsgrēkā;
*citos gadījumos apdrošinātājs segs nodarīto zaudējumu summu, piemēram, ja nozagtas mantas – mantu vērtību, ja izdegusi istaba – remonta izmaksas.
Nosaki reālu, ne pārlieku zemu apdrošinājuma summu, par kuru īpašumu vai tā daļu pēc negadījuma tiešām varēs atjaunot iepriekšējā stāvoklī. Ņem vērā – ja tavs īpašums tiek apdrošināts par mazāku summu, nekā tas reāli ir vērts, un notiek negadījums, tas var radīt būtiskus finansiālus zaudējumus, jo daļu no zaudējumiem var nākties segt pašam, skaidro PTAC.
IEVĒRO!
Svarīgi ir sniegt godīgu un precīzu informāciju par apdrošināmo īpašumu, kā arī rūpēties par to. Apdrošinātāji maksā atlīdzību, ja mājokļa īpašnieks godprātīgi pilda savus pienākumus.
FAKTS
Šā gada 2. janvārī Rīgā, Torņakalnā, notika traģisks sprādziens, kas skāra daudzdzīvokļu māju Bauskas ielā 15. Izmeklēšanā noskaidrots, ka eksplozija saistīta ar kāda iemītnieka mēģinājumu nelikumīgi pieslēgties gāzesvadam. Cilvēki, kas bija apdrošinājuši savus mājokļus, saņēma kompensācijas.
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