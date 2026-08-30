Pūkaini un sapucējušies - par godu karalienes Elizabetes II piemiņai Rīgā pulcējas korgiji
Karalienes Elizabetes II piemiņai šodien notika zibakcija - pastaiga ar korgiju šķirnes suņiem no Brīvības pieminekļa līdz Lielbritānijas vēstniecībai.
Vai Rīgai izdosies uzstādīt jaunu rekordu? Galvaspilsētā notiks vēl nepieredzēta korgiju pulcēšanās
11. septembrī Rīgas centrā ceturto gadu pēc kārtas notiks Karaliskā korgiju pastaiga, kurā īpaši sapucēti korgiji kopā ar saviem saimniekiem no visas Latvijas un kaimiņvalstīm pulcēsies, lai mēģinātu pārspēt pērn sasniegto 198 korgiju rekordu.
Pēc pastaigas cauri Rīgas centram dalībniekus Kronvalda parkā gaidīs Karaliskais britu tējas pikniks, kurā noskaidros skaistākā korgija tērpa īpašnieku, būs iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs un konkursos, uzzināt vairāk par korgijiem un atbildīgu mīluļa turēšanu, saņemt kinologu padomus, kā arī baudīt muzikālu priekšnesumu un īpašu angļu tēju no savas “vecmāmiņas” porcelāna tasītes.
Pirmajā pastaigā piedalījās aptuveni 50 korgiji, bet pērn jau 198 korgiji un aptuveni 600 cilvēku.
Šogad biedrība “Latvijas korgiju draugi” aicina pulcēties vēl kuplākā skaitā un mēģināt sasniegt jaunu rekordu, ar ko varētu lepoties Rīga!
“Pirms četriem gadiem mēs tikai sapņojām par skaistu pastaigu korgijiem karalienes Elizabetes II piemiņai, bet šodien tā jau kļuvusi par mūsu kopīgo un ļoti gaidīto tradīciju, kad Rīgas sirdī pulcējas tik daudz dzīvespriecīgu un sapostu pūkdupšu. Šogad ļoti gribam pārspēt 198 korgiju rekordu, tāpēc aicinām ikvienu pievienoties, lai mums tas izdotos un tieši Rīga kļūtu par vietu, kur vienkopus pulcējas tik daudz korgiju. Esmu pārliecināta, ka šo pāris stundu laikā endorfīnu un smaidu līmenis Rīgā pacelsies līdz pat 100%!” saka Gerda Pulkstene, Karaliskās korgiju pastaigas idejas autore, biedrības “Latvijas korgiju draugi” valdes priekšsēdētāja un korgija Floki saimniece.
11. septembrī plkst. 17.45 korgiji un viņu saimnieki pulcēsies Bastejkalna parkā, Brīvības pieminekļa kreisajā pusē. Plkst. 18.00 notiks svinīgā korgiju skaitīšana un kopbilde, pēc kuras pembroku un kardiganu korgiji dosies organizētā pastaigā pa maršrutu Bastejkalna parks – Brīvības piemineklis – Esplanāde – Kronvalda parks. Pastaigas noslēgumā plkst. 19.00 notiks Karaliskais britu tējas pikniks.
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Pasākuma patronese ir Apvienotās Karalistes vēstniece Latvijā Ketija Līča, kura tradicionāli atklās Karaliskās korgiju pastaigas pikniku.
“Redzēt gandrīz 200 korgiju un viņu saimniekus, kas līksmi pulcējās šajā notikumā, bija patiesi iespaidīgi. Es priecājos, ka šī brīnišķīgā tradīcija turpina augt un ka mīlestība pret šķirni, kuru tik ļoti iemīļoja Viņas Majestāte karaliene Elizabete II, Latvijā ir manāmi klātesoša,” saka Apvienotās Karalistes vēstniece Latvijā Ketija Līča.
Karaliskā korgiju pastaiga ir veltīta karalienes Elizabetes II piemiņai un viņas mīlestībai pret korgijiem, vienlaikus veicinot atbildīgu mīluļa turēšanu un suņu labturību.
Pastaigā aicināti labi socializēti Velsas pembroku un kardiganu korgiji, kuri atrodas īsā, saimniekam savaldāmā pavadā.
Katrs saimnieks ir atbildīgs par sava suņa uzvedību, drošību un tīru vidi pasākuma laikā. Tāpat laipni gaidīti visi, kuriem pašiem korgija nav — Rīgas centrā būs iespēja baudīt īstu bezmaksas čubināšanas paradīzi un sastapt simtiem pūkainu četrkājaino draugu.
Pasākuma laikā apmeklētāji būs aicināti ziedot labdarībai, lai palīdzētu suņiem, kuri šobrīd atrodas patversmēs.
Pasākumu organizē biedrība “Latvijas korgiju draugi”, kas veido un stiprina Latvijas korgiju kopienu, veicina atbildīgu mīluļa turēšanu un suņu labturību, kā arī organizē kopienu vienojošus un izglītojošus pasākumus .Pasākums ir bez maksas.