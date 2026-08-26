Divi bērni gāja bojā, bet policija lietu izbeidz! Advokāte atklāj kliedzošas kļūdas Krustkalnu traģēdijas izmeklēšanā
Izmeklēšanā par traģisko ugunsgrēku Ķekavas novada Krustkalnu ciemā, kur gāja bojā divi bērni un cieta bērnu māte un vēls viens bērns, pieļauta virkne nepilnību, šādu nostāju trešdien masu medijiem pauda cietušās ģimenes advokāte Karīna Landmesere.
Valsts policija ir pieņēmusi lēmumu kriminālprocesu par šo ugunsnelaimi izbeigt saskaņā ar Kriminālprocesa likuma normu, kas paredz, ka nav noticis noziedzīgs nodarījums.
Cietušo aizstāve klāstīja, ka, piemēram, šā gada 17. janvārī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) veica ugunsdrošības pārbaudi ēkā, kurā notika ugunsgrēks, un konstatēja ugunsdrošības pārkāpumus, bet vēlāk arī citā īpašumu kompleksa mājā atklāti pārkāpumi.
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Cietusī Dmitrijevu ģimene atkārtoti uzsvēra, ka dzīvoklī, kā arī pašā mājā netika uzstādīti dūmu detektori, bet tikai siltuma detektori, kuri sāk strādāt pie plus 68 grādiem.
Tāpat šie detektori esot strādājuši pieklusinātā režīmā, un arī negadījuma dienā kāpņutelpā tā esot skanējusi ļoti vāji un neesot bijusi labi dzirdama visos dzīvokļos.
Landmesere kritizēja, ka, iepazīstoties ar lietas materiāliem, izmeklētāja neesot ļāvusi tos nofotografēt. Lietas materiālos advokāte konstatējusi, ka neesot veikta rūpīga izmeklēšana. Viņa pārmeta, ka lietas materiāliem nebija satura rādītāja un lapas nebija numurētas. Lietas otrais sējums beidzies ar tehniskās izpētes atzinumu, kurā konstatēts, ka māja ir avārijas stāvoklī, apgalvoja advokāte.
Lietā pratināti vairāki liecinieki, taču policija neesot oficiāli viņiem nosūtījusi pavēstes par ierašanos uz liecību sniegšanu. Izmeklētāja advokātei esot skaidrojusi, ka viņa "čatiņā aicināja lieciniekus atsaukties, taču neviens neatsaucās", kritizēja Landmesere.
Pēc viņa vārdiem, lietas materiālos pieejamā informācija liecinājusi, ka sarakstu ar mājas iedzīvotājiem un viņu kontaktiem izmeklētājiem sagatavojis mājas apsaimniekotājs, kuru cietušie uzskata par ieinteresēto pusi.
Landmesere apgalvoja, ka AS "Sadales tīkls" esot norādījis, ka notikumā dienā elektrības pārslodze neesot bijusi vērojama un elektrības padeve strādājusi miera režīmā un nebija izgājusi ārpus savas darbības normas. Nopratinātie ugunsdzēsēji-eksperti esot liecinājuši, ka ugunsgrēka iemeslu - "nenormālu darba režīmu elektroiekārtās" - varēja radīt cepeškrāsns vai plīts virsma, kam varējis būt slikts vadu kontakts, kura dēļ tie pārkarsuši.
Advokāte kritizēja, ka šīs elektroierīces netika nosūtītas uz ekspertīzi un tagad vairs neesot zināms, kur tās atrodas.
Advokāte klāstīja, ka ekspertīzei nodotas četras apdegušas rozetes, vadu fragmenti, viedais putekļsūcējs, četri datori, lampa, bateriju lādētājs un daļēji apdegusi divriņķu plīts, kura, pēc cietušo vārdiem, atradusies vēl iepakojumā un neesot izmantota.
Cietušie bija piesaistījuši arī ekspertus no Lietuvas, kuri ieteikuši nozīmēt metalogrāfijas ekspertīzi, lai pārbaudītu vadus, kuri bija savienoti mājā. Pēc advokātes vārdiem, Latvijā eksperti šādu lūgumu par ekspertīzi neapmierināja. Vēlāk jūlijā, kamēr lietas izmeklētāja atradusies atvaļinājumā, cietušie lūguši uzdot papildus jautājumus ekspertiem un šis lūgums ticis apmierināts, taču pēc izmeklētājas atgriešanās darbā jautājumi neesot uzdoti un lieta izbeigta.
Lietas materiālos arī bijušas fotogrāfijas no cita dzīvokļa šajā mājā, kurā nofotografēti vadi no virtuvē izņemtas cepeškrāsns. Cietušo pārstāve apšaubīja fotogrāfijās redzēto darbu kvalitāti.
Cietusī Tatjana Dmitrijeva stāstīja, ka, pamostoties liktenīgajā naktī, ieraudzījusi, ka visa guļamistaba ir pilna ar dūmiem un atvērt durvis bijis ļoti sarežģīti, jo tās no karstuma bijušas salipušas.
Pēc viņas vārdiem, liesmas dzīvojamajā telpā bijušas nevis virtuves zonā, bet gan pie logiem otrā mitekļa pusē, kurā atradās viesistabas zona.
Kāda kaimiņiene savukārt izcēla, ka policijai nodevusi fotogrāfijas no notikuma nakts, taču nezinot, vai tās esot pieņemtas. Mājas grupas sarakstē bijusi atsūtīta ziņa ar kontaktiem, kur sazināties par notikušo, taču neviens uz zvaniem neesot atbildējis.
Advokāte informēja, ka bija lūgusi lietas izmeklēšanu nodot citai Valsts policijas nodaļai, jo, pēc viņas vārdiem, Baložu iecirkņa darbiniekiem nav lielas pieredzes un kapacitātes izmeklēt tik sarežģītas lietas.
Jau ziņots, ka Valsts policija ir izbeigusi kriminālprocesu par traģisko ugunsgrēku. Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļā apliecināja, ka kriminālprocesā veikta izmeklēšana, nopratinātas vairāk nekā 25 personas, veiktas vairākas apskates un ekspertīzes, tostarp ugunsgrēka ķīmiskā ekspertīze un ugunsgrēka tehniskā ekspertīze, kā arī citas izmeklēšanas un procesuālās darbības.
Balstoties uz iegūto informāciju un pierādījumiem, pieņemts lēmums kriminālprocesu izbeigt saskaņā ar Kriminālprocesa likuma normu, kas paredz, ka nav noticis noziedzīgs nodarījums.
Vienlaikus policijā vērsa uzmanību, ka gan cietušajai, gan viņas advokātei ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem vai pārsūdzēt lēmumu, kas ir noteikts Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Cietušie to grasoties arī darīt.