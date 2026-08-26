Komplekss slēgts, darbinieki iztaujāti - Darba inspekcija sākusi izmeklēt jaunieša traģisko nāvi Elejā
Valsts darba inspekcija (VDI) izmeklē "Latraps" graudu pirmapstrādes kompleksā notikušo letālo negadījumu.
Kā informēja VDI pārstāvis Dainis Deigelis, par nelaimes gadījumu vakar informācija saņemta gan no SIA "Latraps" darba aizsardzības speciālista, gan no Valsts policijas (VP).
VDI Zemgales reģionālās pārvaldes inspektori nekavējoties devušies uz notikuma vietu un sākuši izmeklēšanas darbības, lai noskaidrotu notikušā apstākļus.
VDI izsaka visdziļāko līdzjūtību bojā gājušā jaunieša tuvniekiem.
Policijā informē, ka šajā negadījumā 1984. gadā dzimis vīrietis vadīja traktoru un uzbrauca 2009. gadā dzimušam jaunietim, kurš no gūtajām traumām gāja bojā negadījuma vietā. VP par notikušo ir sākts kriminālprocess un tiek noskaidroti visi notikušā apstākļi.
Pēc negadījuma "Latraps" uz laiku slēgts Elejas graudu pirmapstrādes komplekss, kā arī sniegta visa nepieciešamā informācija no uzņēmuma puses.
"Izsakām visdziļāko līdzjūtību bojāgājušā ģimenei, tuviniekiem un kolēģiem. Tā ir traģēdija, kurai nevajadzēja notikt. Mēs darīsim visu iespējamo, lai palīdzētu noskaidrot notikušā apstākļus un sniegtu atbalstu bojāgājušā ģimenei," paudis "Latraps" valdes priekšsēdētājs Roberts Strīpnieks.