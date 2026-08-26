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Politika
Šodien 10:42
Ekonomikas ministrs Siguldas un Jēkabpils novadā apmeklēs vētras skartās teritorijas
Šodien ekonomikas ministrs Viktors Valainis dosies darba vizītē uz Siguldas un Jēkabpils novadu un klātienē izvērtēs vētras radītās sekas, kā arī tiksies ar AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētāju Sandi Jansonu.
Vizītes laikā ministrs apmeklēs Krimuldas pagastu un Gaujas senleju, tostarp tūrisma teritorijas, kur vētra radījusi postījumus un nogāzusi kokus. Plānota arī situācijas apskate pilsētā un tikšanās ar Siguldas priekšsēdētāju Linardu Kumski, lai pārrunātu vētras ietekmi uz infrastruktūru, elektroapgādi un uzņēmējdarbību.
Dienas noslēgumā ministrs apmeklēs kokapstrādes uzņēmumu “Rettenmeier” Inčukalnā.