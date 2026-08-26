Sinoptiķi brīdina par krasām laikapstākļu izmaiņām jau šajās brīvdienās
Sākot ar sestdienu, 29. augustu, Latvijā brīžiem gaidāms lietus, nākamnedēļ iespējami stipri nokrišņi, prognozē sinoptiķi.
Līdz sestdienas priekšpusdienai nav gaidāmi nokrišņi un palaikam spīdēs saule, nakts un rīta stundas vietām būs miglainas, pūtīs lēns vējš. Naktī uz ceturtdienu un piektdienu gaisa temperatūra daudzviet noslīdēs zem +10 grādiem, maksimālā temperatūra dienā būs +19..+24 grādi.
Sestdien dienvidu, dienvidaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 11-16 metriem sekundē un no dienvidrietumiem valsti šķērsos lietus josla, pirms tās gaiss daudzviet iesils līdz +20..+23 grādiem. Līdzīga temperatūra būs svētdien, kad gaidāms īslaicīgs lietus.
Nākamnedēļ brīžiem līs stiprāk, lielākais nokrišņu daudzums prognozēts Kurzemē un Vidzemes rietumu daļā. Pēc silta nedēļas sākuma kļūs vēsāks.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem gaisa temperatūra rudens pirmajā mēnesī Latvijā būs tuvu normai, galvenokārt nedaudz augstāka par to, savukārt nokrišņu daudzums gaidāms lielāks nekā septembrī ierasts.