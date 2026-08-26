Ukrainā gājis bojā Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitālijs Šampiņš
Foto: Privātais arhīvs
Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitālijs Šampiņš.
Sabiedrība
Papildināts:Šodien 10:43

Ukrainā gājis bojā Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitālijs Šampiņš

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Ukrainā, Harkivas frontē kritis Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitālijs Šampiņš ar segvārdu "Vilks", sociālajos tīklos vēsta Latvijas Televīzija.

Ukrainā gājis bojā Latvijas brīvprātīgais karavīrs...

Līdz ar to kopš Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā dzīvību zaudējis jau ceturtais Latvijas brīvprātīgais.

Jau ziņots, ka 2025. gadā Ukrainā gāja bojā Ņikita Tarenovs ar segvārdu "Latvietis".

2024. gadā Ukrainā krita 1983. gadā dzimušais Latvijas brīvprātīgais karavīrs Edgars Platonovs.

2023. gada rudenī Krievijas īstenotā dronu uzbrukumā Ukrainas austrumos Doneckas apgabalā pie Limanas pilsētas gāja bojā cits brīvprātīgais, bijušais Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīrs Vitālijs Smirnovs.

Soctīklā "Facebook" pie šīs ziņas latviešu komentētāji izteikuši līdzjūtību:

  • "Slava varoņiem!"
  • "Lai gods un slava !!!"
  • "Gods un slava Vitālijam! Viņš netiešā veidā aizstāvēja Latviju."
  • "Ļoti skumji! Vieglas smiltis Varonim!"

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