Izseko un uzbrūk no mugurpuses: Daugavpilī notverta trijotne, kas upurim galvā uzmauca maisu un viņu aplaupīja
Valsts policija (VP) ir pabeigusi izmeklēšanu un nodevusi prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai lietu par laupīšanu Daugavpilī, kur trīs vīrieši cietušajam uz galvas uzvilka maisu un atņēma rokas somu, informēja VP.
Šā gada 27. jūnijā VP Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirknis saņēma informāciju par laupīšanu kādā Daugavpils mikrorajona pagalmā netālu no mazumtirdzniecības veikala. Izmeklēšanā noskaidrots, ka trīs personas izsekoja 1962. gadā dzimušu vīrieti un pietuvojās viņam no mugurpuses. Pielietojot spēku, viens no uzbrucējiem cietušajam uz galvas uzvilka maisu, kamēr otrs nolaupīja viņa rokas somu. Tajā atradās vīrieša pase, bankas karte, rokas pulkstenis un mobilais telefons.
Likumsargi, veicot operatīvās izmeklēšanas darbības, jau tajā pašā dienā aizturēja divus aizdomās turamos, bet vēlāk izdevās aizturēt arī trešo noziegumā iesaistīto personu. Visiem trim vīriešiem piemēroti drošības līdzekļi, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu.
Kriminālprocess pret personām sākts pēc Krimināllikuma 176. panta otrās daļas – par laupīšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Savukārt 21. augustā krimināllietas materiāli nodoti prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.