Kuldīgā Skolas ielas slēgšana pagarināta vēl par trim nedēļām
Skolas ielas posms Kuldīgā no Baznīcas ielas līdz Alekšupītes tiltam būs slēgts vēl aptuveni trīs nedēļas. Iepriekš bija plānots, ka iela būs slēgta no 19. līdz 21. augustam saistībā ar siltumtrases rekonstrukcijas darbiem, taču darbu apjoms paplašināts, vienlaikus izbūvējot arī citas nepieciešamās pazemes komunikācijas.
SIA "CTB" projekta "Pasta ielas, Jelgavas ielas posma no Pasta ielas līdz Mucenieku ielai un Skolas ielas pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā" ietvaros Skolas ielā tiek izbūvēta siltumtrase, ūdensvads un kanalizācija. Šāds risinājums ļaus sakārtot nepieciešamo infrastruktūru vienlaikus un nākotnē izvairīties no atkārtotas ielas pārrakšanas.
Kuldīgas vecpilsētā līdz ar ielu pārbūvi tiek attīstīta arī centralizētā siltumapgāde. Skolas ielā izbūvētais siltumtrases posms ļaus pieslēgt vairākus īpašumus Baznīcas ielas apkārtnē. "Kuldīgas siltumtīklu" valdes priekšsēdis Ervīns Šteinbergs norāda, ka centralizētā siltumapgāde paredzēta līdz Baznīcas ielas 25. namam, bet Baznīcas un Skolas ielas krustojumā tiek atstāts perspektīvs atzars, kas nākotnē ļaus tīklu paplašināt.
Darbi notiek gan ar "Kuldīgas siltumtīklu" darbinieku, gan būvnieku iesaisti. Paredzēti arī citi siltumtīkla attīstības posmi, tostarp jauns pieslēgums pie baseina Jelgavas ielā, kas nākotnē varētu radīt iespējas centralizētajai siltumapgādei pieslēgt arī citus īpašumus. Iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti savlaicīgi plānot maršrutus un ievērot izvietotās ceļa zīmes un satiksmes organizācijas norādes.