Meklē Dienvidkurzemes novada ļaudis, kuri pelnījuši pašvaldības augtākos apbalvojumus
Līdz 30. septembrim Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji aicināti izvirzīt kandidātus pašvaldības apbalvojumiem - goda zīmei "Kurzemnieks", "Dienvidkurzemes novada Gada cilvēka" titulam un pašvaldības Goda rakstam. Apbalvojumus pasniegs Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgajā pasākumā.
"Turpinot iesākto tradīciju, šogad, 18. novembrī, Priekules kultūras namā, atzīmējot Latvijas Republikas 108. proklamēšanas gadadienu, svinīgā pasākumā godinās Dienvidkurzemes novada pašvaldības apbalvojumu laureātus – Dienvidkurzemes novada cilvēkus, kas ārpus saviem darba pienākumiem ar savu degsmi, aizrautību, uzdrīkstēšanos un iniciatīvu paveikuši labas lietas, labus darbus novada un iedzīvotāju labā," ziņo Dienvidkurzemes novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Āreniece.
"Lai pateiktu paldies aktīvajiem novada cilvēkiem, ikviens mūsu novada iedzīvotājs aicināts izvirzīt novada ļaudis par viņu paveikto sekojošās kategorijās: goda zīme “Kurzemnieks”; “Dienvidkurzemes novada Gada cilvēks”; apbalvojums “Dienvidkurzemes novada pašvaldības Goda raksts”."
Goda zīme "Kurzemnieks" ir augstākais Dienvidkurzemes novada pašvaldības apbalvojums par izciliem nopelniem un ilggadēju ieguldījumu novada labā. "Dienvidkurzemes novada Gada cilvēks" ir apbalvojums par nozīmīgu veikumu un sasniegumiem gada laikā. Savukārt pašvaldības Goda raksts ir apbalvojums par godprātīgu darbu, nopelniem un ieguldījumu dažādās sabiedrībai nozīmīgās jomās.
Pieteikumu anketas līdz 30. septembrim lūgums iesniegt:
- aizpildot elektroniski https://parvalde.dkn.lv/pieteikums-apbalvojumam;
- nosūtot aizpildītu anketu uz e-pastu pasts@dkn.lv;
- aizpildot rakstiski un iesniedzot anketu jebkurā Dienvidkurzemes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, novada filiālbibliotēkā vai tūrisma informācijas centrā.