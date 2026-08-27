Ventspils aicina uz vasaras izskaņas tirgu “Vasara ārā, skola iekšā!”
Jau šo sestdien, 29. augustā, no plkst. 8.00 līdz 15.00 Ventspils tirgū notiks vasaras izskaņas tirgus "Vasara ārā, skola iekšā!", kur apmeklētāji varēs gan vēl izbaudīt vasaras garšas, gan pamazām sagatavoties jaunajam mācību gadam.
Dodoties uz tirgu, varēs piestāt pēc "WindauWines" saldējuma, tirgū atrast gardumus svētku galdam, bet veikalā "Santīmiņš" - kādu kārumu saldākai sestdienai vai papildinājumu skolas somai.
Tirgū būs iespēja parūpēties arī par skolas gaitām - pie apģērbu tirgotājiem bērniem varēs atrast ko jaunu, savukārt saimniecības preču veikalā "Mice" būs pieejamas gan zeķītes un apģērbs, gan lietussargi un lietusmēteļi neparedzētām rudens dienām. Ziedu tirgotāji piedāvās puķes pirmajai skolas dienai - skolotājai, mājas vāzei vai vienkārši priekam.
Īpaša vieta tirgū būs atvēlēta arī bērnu preču andelei. Ģimenes aicinātas atnest labā stāvoklī esošas mugursomas, apģērbu, grāmatas, rotaļlietas un citas bērnu lietas, kas pašiem vairs nav nepieciešamas. Tās varēs pārdot vai iemainīt pret ko citu. Lietotu bērnu preču andelei un maiņai tirgus vieta būs pieejama bez maksas.
Šoreiz tirgotāju lomā varēs iejusties arī bērni - ar savu piedāvājumu un iespēju pašiem piedzīvot, kā tas ir atrasties otrā letes pusē. Mazie uzņēmēji aicināti pieteikties Ventspils tirgū un izmēģināt savu pirmo tirgošanās pieredzi. Tirgū gaidīti arī pieredzējuši tirgotāji, īpaši tie, kuri varēs papildināt pasākumu ar sezonas precēm, tematisku piedāvājumu, degustācijām vai jaunu produktu prezentācijām. Vasaras izskaņas tirgus būs iespēja vienuviet satikt pircējus, baudīt vasaras noskaņu un sagatavoties rudenim.