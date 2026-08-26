Humors, spilgti aktieri un negaidīti pavērsieni: publiskots jaunās latviešu kriminālkomēdijas tīzeris "Visiem vajag naudu"
Gatavojoties pirmizrādei Latvijas kinoteātros oktobra sākumā, publiskots režisora Kristiāna Riekstiņa jaunās latviešu laupīšanas komēdijas "Visiem vajag naudu" tīzeris. Filmā galvenajās lomās redzami jaunie aktieri Agate Marija Bukša un Kārlis Dzintars Zahovskis, kā arī Jānis Skutelis, Arturs Krūzkops, Dace Bonāte, Ieva Puķe un citi.
Kad dedzīga jaunā aktrise Paula (Agate Marija Bukša) un viņas draugs Kaspars (Kārlis Dzintars Zahovskis), nonāk parādos, viņi nolemj apzagt boulinga zāli, kurā Paula strādā par viesmīli.
Tiesa, zādzības naktī viss neiet, kā plānots, un Paula drīzumā kļūst par galveno aizdomās turamo priekšnieka Gastona (atveido Jānis Skutelis) rīkotajās raganu medībās. Lai glābtu savu ādu, Paulai būs jānospēlē mūža labākā loma, kā arī jāpārspēj viltībā kolēģi un jāatmasko patiesais zaglis.
"Mums visiem dzīvē ir nācies saskarties ar situācijām, kad naudas trūkums liek pieņemt ne vienmēr gudrākos lēmumus.
"Visiem vajag naudu" ir enerģiska un vizuāli spilgta kriminālkomēdija par to, ko patiesībā nozīmē būt veiksmīgam un kāpēc mēs tik ļoti dzenamies pēc panākumiem.
Tā arī pauž uzskatu, ka dažkārt, lai izkļūtu no vecajām nepatikšanām, ir jānokļūst jaunās – daudz lielākās," stāsta filmas režisors Kristiāns Riekstiņš.