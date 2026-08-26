Zināmas plašākas detaļas par smago avāriju Imantā: suns, visticamāk, izglābis pusaudzes dzīvību
Sīkāk skaidrojot apstākļus par Rīgā, Imantas apkaimē notikušo ceļu satiksmes negadījumu, kurā motocikla vadītājs notrieca divas gājējas un suni, atklājies, ka tieši ģimenes mīlulis uzņēmis spēcīgāko triecienu un, visticamāk, izglābis 13 gadus vecās meitenes dzīvību.
Kā raidījumam "Degpunktā" pastāstīja cietušo ģimenes draudzene Ina, negadījuma brīdī māte, meita un suns šķērsojuši gājēju pāreju. Pēc viņas stāstītā, automašīnas bija apstājušās, lai palaistu gājējus, taču motocikls uzradies negaidīti.
"Suns aizlidoja gandrīz līdz pieturai – 50 metrus uz priekšu. Nākamā bija meita un tad māte," notikumu secību atstāstīja Ina, uzsverot, ka tieši suns, uzņemot motocikla sadursmes spēku, faktiski ziedojis savu dzīvību, lai pasargātu bērnu.
Negadījumā māte guvusi vieglākas traumas un jau izrakstīta no slimnīcas, taču meitas stāvoklis ir smagāks. Pusaudzei lauzta kāja, veikta operācija metāla stiprinājumu ievietošanai, kā arī gūti sejas sasitumi. Bojā gājusī septiņus gadus vecā suņu meitene Aleksa jau ir apglabāta.
Motocikla vadītājs pēc negadījuma izrādījis iniciatīvu sazināties ar cietušajiem un piedāvājis finansiālu atbalstu. Policija turpina negadījuma apstākļu izmeklēšanu.