Sāpīga prognoze Latvijai: ceļ trauksmi par neizbēgamajām demogrāfijas sekām
Nākamās Saeimas darbības periodā vēl ir laiks, lai kārtīgi izdiskutētu, ko tālāk darīt ar Latvijas demogrāfijas problēmām - sarūkošo iedzīvotāju skaitu un novecošanos, un imigrācijas politiku, jo tālāk ļoti daudzas ieceres Latvijā agrāk vai vēlāk atdursies pret demogrāfijas faktoru, sacīja "Luminor Bank" galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš.
"Vēl dažus gadus var atļauties politiku radikāli nemainīt, tas būtu laiks, kad šo jautājumu kārtīgi izrunāt. Tas ir novazāts vārdu salikums, bet šajā gadījumā tiešām to vajag. Lielākā daļa sabiedrības un viedokļu līderu ir liegšanās fāzē, runājot par stingras imigrācijas ierobežošanas politikas neizbēgamajiem rezultātiem. Tā būs tukša un dzīvības enerģiju zaudējusi valsts, kurā pārsvarā dzīvos vidēja vecuma un veci cilvēki. Būs ļoti daudz pamestu māju. Kaut kad gadsimta otrajā pusē tā varētu izskatīties," pauda ekonomists.
Viņš uzsvēra, ka jautājums par darbaspēka ievešanu parasti tiek formulēts kā dilemma - ekonomikai labi, bet mūsu dzīves videi, tās emocionālajai kvalitātei - slikti. Taču pamatproblēma pat nav darbaspēkā, bet gan tajā, ka Latvijai vajag cilvēkus, kas šeit dzīvo.
"Ir pielāgošanās grūtības, bet tālākā laikā gudri pārvaldītas imigrācijas ieguvumi tālu pārsniegs ekonomikas robežas. Mēs riskējam zaudēt civilizācijas attīstības kritisko masu Latvijā, kas ir daudz vairāk nekā ekonomikas mēroga efekti," pauda Strautiņš.
Viņš norādīja, ka jau pašlaik Latvijā ir vietas, jo īpaši austrumu pusē, kuru iedzīvotāji arvien vairāk domā par aizbraukšanu, jo citur ir pievilcīgāki darba piedāvājumi, labākas karjeras iespējas ne tikai vienam, bet visiem ģimenes locekļiem.
"Līdz ko kādā vietā ekonomikas daudzveidība, darba tirgus likviditāte jeb spēja ātri atrast citu darbu, kas ir atkarīga no cilvēku skaita, nokrīt zem kaut kāda kritiskā sliekšņa, tad attīstība kļūst krietni grūtāka. Kas var šo vietu ievilkt lejupejošā spirālē. Ir liels risks, ka visa Latvija attiecībā pret Rietumeiropu nonāks apmēram tādā pašā situācijā, kādā liela daļa Latvijas šobrīd ir attiecībā pret Rīgu," brīdināja Strautiņš.
Viņš arī atzina, ka pieņemt stratēģiskus lēmumus par imigrācijas politiku būs grūti, kamēr netiks atzīti realitātes galvenie parametri.
Strautiņš pieļāva, ka, iespējams, vajag sev vizualizēt, kas notiks, ja nemēģināsim vismaz bremzēt iedzīvotāju skaita kritumu, un tie būs daudz rēgu ciemu un pilsētu, kas ir ļoti drūms un skumjš nākotnes scenārijs.