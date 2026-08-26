Vētra ar nepieredzētu spēku plosa Latviju. 22.08.2026
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Trīs dienas pēc vētras Latvijā bez elektrības joprojām ir vairāki tūkstoši iedzīvotāju
Trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 11 000 klientu, informēja "Sadales tīkls".
Lielākie elektroapgādes traucējumi trešdienas rītā saglabājušies Aizkraukles, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados.
"Var gadīties situācijas, kad pēc elektroapgādes atjaunošanas rodas atkārtots elektroapgādes pārtraukums. Šādas situācijas ir iespējamas, jo aizlauzti koki vai zari var turpināt krist elektrolīnijās, izraisot jaunus defektus," klāsta uzņēmums.
Līdz 26. augusta plkst. 6 elektroapgāde ir atjaunota aptuveni 266 000 klientu jeb ap 96% no visiem tiem klientiem, kuriem vētras ietekmē elektroapgāde tika pārtraukta. Līdz šim novērsti 1256 vētras radīti sadales elektrotīkla bojājumi.
Plānots, ka bojājumu novēršanā arī šodien tiks iesaistītas vairāk nekā 200 "Sadales tīkla" brigādes, kā arī septiņas Igaunijas sadales sistēmas operatora "Elektrilevi" brigādes. Uzņēmums sadarbojas ar telekomunikāciju operatoriem, lai atjaunotu arī mobilos sakarus. Turpinās vētras postījumu apsekošana ar droniem.
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Jau ziņots, ka sestdien un tai sekojušajā naktī Latvijā plosījās pēdējās desmitgadēs stiprākā vasaras vētra, kurā vēja ātrums vietām pārsniedza 30 metrus sekundē. Negaiss izraisīja plašus bojājumus gan sadales, gan pārvades elektrotīklā, kuru rezultātā sākotnēji elektroapgāde bija pārtraukta aptuveni 277 000 klientu Latvijā, bet elektrotīklu pārrāvumiem daudzviet sekoja nepieejami sakari, degvielas uzpildes stacijas un vietām arī veikali.