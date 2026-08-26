Trešdien saule mīsies ar mākoņiem.
Sabiedrība
Šodien 06:59
Trešdien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem un nav gaidāmi būtiski nokrišņi
Trešdien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem un nav gaidāmi būtiski nokrišņi, prognozē sinoptiķi.
Saulainākais laiks saglabāsies Ziemeļkurzemes piekrastē un Jūrmalā. Vējam lēni pūšot no ziemeļu puses, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +18..+22 grādiem.
Rīgā trešdien nelīs, sauli brīžiem aizsegs mākoņi, lēns ziemeļaustrumu vējš pāries mērenā ziemeļu, ziemeļrietumu vējā un gaisa temperatūra pakāpsies līdz +19, +20 grādiem.
Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1022-1025 hektopaskāli jūras līmenī.