Atklātas Elejas traģēdijas detaļas: darba laikā bojā gājis 16 gadus vecs puisis
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrības "Latraps" graudu pirmapstrādes kompleksā Elejā otrdien gājis bojā sezonas darbinieks. Jaunākā informācija liecina, ka dzīvību zaudēja 16 gadus vecs jaunietis.
"Izsakām visdziļāko līdzjūtību bojāgājušā ģimenei, tuviniekiem un kolēģiem. Tā ir traģēdija, kurai nevajadzēja notikt. Mēs darīsim visu iespējamo, lai palīdzētu noskaidrot notikušā apstākļus un sniegtu atbalstu bojāgājušā ģimenei," paziņoja "Latraps" valdes priekšsēdētājs Roberts Strīpnieks.
TV3 raidījums "Degpunktā" vēstīja, ka bojāgājušais ir 16 gadus vecs puisis, kuru darba laikā sabraucis traktors. Puiša nāve iestājusies negadījuma vietā. Raidījumā teikts, ka nelaime notika, strādājot uz lauka, bet dzīvību zaudējušais jaunietis darbavietā bija kopā ar citiem vienaudžiem, tādiem pašiem skolniekiem vasaras darbā. Pie traktora stūres sēdēja 42 gadus vecs kolēģis, un šausmīgo traģēdiju pārējie vienaudži esot redzējuši. Viņi uzreiz pēc dienestu ierašanās palaisti mājup.
Valsts darba inspekcija norādījusi, ka jaunietim bija oficiāls darba līgums. "Degpunkts" uzsvēris, ka Latvijā pērn darba vietā dzīvību zaudēja 21 cilvēks, bet šogad — jau 16, tādējādi var tikt pārsniegts drūmais rekords un jau atkal aktualizēsies jautājums par to, kā uzņēmumi ievēro darba drošības noteikumus.
Jau ziņots, ka ""Latraps"" pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2024. gada 1. jūlija līdz 2025. gada 30. jūnijam, strādāja ar 254,28 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 4,1% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kooperatīva peļņa samazinājās par 2,9% un bija 2,738 miljoni eiro. ""Latraps"" reģistrēta 2000. gadā un apvieno 1220 biedru.