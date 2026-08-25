CVK: Saeimas vēlēšanas notiks kaut sveču gaismā!
Oktobra sākumā ieplānotās 15. Saeimas vēlēšanas noteikti notiks arī tad, ja nebūs elektrības, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Viens pret vienu" solīja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētājs Māris Zviedris.
Viņš skaidroja, ka elektroapgādes traucējumu gadījumā balsis varēs skaitīt kaut vai sveču gaismā. Visos vēlēšanu iecirkņos noteikti nebūs pieejami dīzeļģeneratori, tomēr datoru lādēšanai varēs izmantot ārējos akumulatorus, kuri tiks nodrošināti, solīja Zviedris. CVK vadītājs gan piebilda - ņemot vērā, ka jau sen tika pieņemts lēmums par balsu skaitīšanu ar rokām, dators šajā procesā nebūs obligāti nepieciešams.
Gatavošanās procesā esot pārrunāti arī scenāriji gadījumam, ja nebūs pieejami mobilie sakari. Detalizētāk par šiem scenārijiem Zviedris nerunāja.
Ja kādu iemeslu dēļ tieši vēlēšanu dienā nedarbosies tiešsaistes elektroniskais vēlētāju reģistrs, tad vēlētāju balsis tikšot liktas tādās pašās aploksnēs, kādas izmantojamas iepriekšējās piecās dienās, nododot balsi glabāšanā.
Ja vēlēšanu vai balsu skaitīšanas laikā tiks izsludināta vismaz oranžā līmeņa gaisa trauksme, piemēram, saistībā ar droniem, tad vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētāja pienākums būs nokoordinēt iecirknī esošos darbiniekus un vēlētājus uz drošu vietu. Jau līdz šim visu pašvaldību vēlēšanu iecirkņu vadītāji ir apzinājuši savas drošās telpas, apliecināja Zviedris.
Viņš piebilda, ka gadījumā, ja vēlēšanu dienā iecirkņa darbība būs uz ilgāku laiku jāpārtrauc, attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija vai CVK var pieņemt lēmumu par šī iecirkņa darba laika pagarināšanu līdz plkst. 22.
Vēlēšanām noritot bez starpgadījumiem un balsis skaitot ar rokām, paredzams, ka pirmie provizoriskie rezultāti par ievēlētajām partijām varētu būt sagaidāmi ap plkst. 2, savukārt par kandidātu saņemtajiem plusiem un svītrojumiem provizoriskie rezultāti varētu kļūt zināmi pret rīta pusi.
Šonedēļ vēlēšanu iecirkņu komisijās ir sākušies praktiskie darbi ar vēlēšanu sistēmām, un Zviedris atzina, ka divās dienās jau ļoti liela daļa pašvaldību, tajā skaitā trešdaļa no Rīgas iecirkņiem, ir praksē izmēģinājuši sistēmas. "Labā ziņa ir tāda, ka līdz šim sistēmā funkcionālus traucējumus neviens nav atradis," norādīja CVK priekšsēdētājs, piebilstot, ka, piemēram, elektroniskajam tiešsaistes vēlētāju reģistram vienlaikus pieslēdzoties no vairāk nekā 2000 ierīču, nekāda pārslodze vai kļūdas netika konstatētas.
Vaicāts, kad varēs droši apgalvot, ka sistēma ir gatava vēlēšanām, Zviedris atbildēja, ka tas būs nākamnedēļ, kad noslēgsies pēdējie veiktspējas testi.
Jau ziņots, ka 15. Saeimas vēlēšanas notiks sestdien, 3. oktobrī, no plkst. 8 līdz 20, bet pirms tam piecas dienas dažādos laikos būs iespējams nodot balsi glabāšanā. Gan balsot, gan nodot balsi glabāšanā varēs jebkurā vēlēšanu iecirknī.