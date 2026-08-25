Skolās bērniem un jauniešiem bez maksas būs pieejams plašāks pārtikas produktu klāsts
Valdība otrdien, 25. augustā, apstiprināja grozījumus skolu programmā “Piens un augļi skolai”, paplašinot bērniem bez maksas pieejamo produktu klāstu. Turpmāk līdztekus pienam programmā bez maksas varēs saņemt arī kefīru un bezpiedevu jogurtu, savukārt 1.-9. klases skolēniem būs iespēja saņemt arī medu, pavēstījusi Zemkopības ministrija.
Līdz šim skolu programmā bērni mācību gada laikā bez maksas varēja regulāri saņemt svaigu augļu un dārzeņu, kā arī pasterizēta piena porcijas. Skābpiena produktu iekļaušana programmā ļaus dažādot bērniem piedāvāto piena produktu klāstu un būs alternatīva bērniem, kuri dzeramo pienu nelieto tā garšas vai jutīgas gremošanas sistēmas dēļ.
Piens un piena produkti ir nozīmīgs olbaltumvielu, kalcija, fosfora un joda avots, tāpēc to iekļaušana bērnu ikdienas uzturā ir būtiska. Kefīru un jogurtu atkarībā no izglītības iestādes, ēdinātāja un produktu ražotāja vienošanās varēs saņemt visi skolu programmā iesaistītie bērni.
Vienlaikus skolu programmā paredzēta jauna iespēja – medus izdale 1.–9. klases skolēniem. Medus Latvijā ir nozīmīgs veselīgs tradicionāls produkts, savukārt biškopībai ir būtiska nozīme ne tikai pārtikas ražošanā, bet arī augu apputeksnēšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Medus iekļaušana programmā ļaus skolēniem iepazīt vietējo produkciju. Medus izdali varēs nodrošināt prasībām atbilstoši biškopji, turklāt medus ievākšanas vai fasēšanas vieta nevarēs būt tālāka par 100 kilometriem no izglītības iestādes. Šāds nosacījums veicinās vietējās produkcijas izmantošanu un īsās pārtikas piegādes ķēdes.
Kefīra, jogurta un medus iekļaušanai skolu programmā papildu finansējums no ES vai valsts budžeta nav nepieciešams – jaunās iespējas tiks nodrošinātas esošā skolu programmas finansējuma ietvaros.
Programma “Piens un augļi skolai” ar bezmaksas augļu, dārzeņu un piena piegādi izglītības iestādēm daudzu gadu laikā iemantojusi lielu popularitāti bērnu un jauniešu vidū. 2025./2026. mācību gadā programmā iesaistījās 1322 izglītības iestādes, no kurām augļus un dārzeņus izdalīja 1301 izglītības iestādē, bet pienu – 1223 izglītības iestādēs. Šajās izglītības iestādēs bezmaksas augļus un dārzeņus – 884,4 tonnas – saņēma 262 080 audzēkņu (97% no mērķauditorijas), bet pienu – 2267,6 tonnu – saņēma 254 529 audzēkņi (94% no mērķauditorijas). Pavisam ES finansētajās produktu izdales atbalsta programmās skolām to darbības gados Latvijā līdz 2026. gadam ir izdalīts vairāk nekā 52,5 tūkstoši tonnu piena un tā produktu (kopš 2004. gada) un vairāk nekā 13,6 tūkstoši tonnu augļu un dārzeņu (kopš 2010. gada).