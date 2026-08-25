Daudziem cilvēkiem joprojām nav elektrības, zināmi vissmagāk cietušie reģioni
Līdz pirmdienas vakaram elektroapgādes traucējumus ir izdevies novērst aptuveni 93% no visiem vētrā bez elektrības palikušajiem pārvades sistēmas operatora "Sadales tīkls" klientiem, tomēr joprojām elektroapgāde nav atjaunota aptuveni 20 000 klientu, informē "Sadales tīkls".
Lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogrē un Ogres novadā, kā arī Aizkraukles, Rēzeknes, Preiļu un Jēkabpils novadā.
"Sadales tīkls" norāda, ka var gadīties situācijas, kad pēc elektroapgādes atjaunošanas rodas atkārtots elektroapgādes pārtraukums, jo aizlauzti koki vai zari var turpināt krist elektrolīnijās.
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Bojājumu novēršanā otrdien iesaistītas 226 "Sadales tīkla" brigādes - piesaistīti visi iespējamie uzņēmuma resursi, kā arī septiņas Igaunijas sadales sistēmas operatora "Elektrilevi" brigādes. "Sadales tīkls" cieši sadarbojas ar telekomunikāciju operatoriem, lai operatīvi atjaunotu arī mobilos sakarus.
Uzņēmumā norāda, ka turpinās vētras postījumu apsekošana ar droniem, kas būtiski palielina bojājumu vietu identificēšanas ātrumu elektrolīnijās. Kopumā ar droniem apsekoti jau 600 kilometru bojāto elektrolīniju.
Visā Latvijas teritorijā turpinās gan bojāto līniju defektēšana, gan bojājumu novēršana - daudzviet uz vadiem krituši lieli koki, ir rauti vadi vai lauzti elektrolīniju balsti. Elektroapgādes atjaunošanas ātrumu ietekmē bojājumu skaits, sarežģītība un apsekojamā teritorija, skaidro "Sadales tīkls".
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AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) iepriekš vēstīja, ka otrdien pēcpusdienā atjaunojis 110 kilovoltu (kV) sprieguma padevi pēdējai no vairāk nekā 40 apakšstacijām, kas bija atslēgušās no pārvades tīkla nedēļas nogalē pieredzētās spēcīgās vētras dēļ.
Elektroapgādes atjaunošana AST apakšstacijās ļāva "Sadales tīklam" turpināt darbu pie bojājumu novēršanas vidējā un pēc tam zemspriegumā, pakāpeniski atjaunojot elektroapgādi klientiem.
AST valdes loceklis Imants Zviedris norādīja, ka gan nedēļas nogalē, gan arī šonedēļ iesaistīti visi pieejamie resursi, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu pārvades tīkla darbību pilnā apmērā.
Vētrā cieta pārvades līnijas vairāk nekā 1500 kilometru garumā, ka
s bija jāapseko un jāatbrīvo no kritušajiem kokiem. Papildus resursu iesaiste no "Sadales tīkla" to esot būtiski paātrinājusi.
Kopumā elektroapgādes traucējumu novēršanā iesaistītas vairāk nekā 200 AST un "Sadales tīkla" brigādes. Bojājumi pārvades tīklā vētras dēļ tika fiksēti gandrīz 50 līnijās.
Lai pilnībā novērstu vētras sekas un atjaunotu pārvades tīkla darbu normālā režīmā, turpmākajās dienās AST personāls turpinās apsekot pārvades tīklu, atjaunojot vēl nepieslēgto līniju darbu, kā arī novērtējot pārējās līnijas, kas vētrā neatslēdzās, bet kurās varētu būt vētras aizlauzti un bīstami koki.
Kā ziņots, sestdien, 22. augustā, un tai sekojušajā naktī Latvijā plosījās pēdējās desmitgadēs stiprākā vasaras vētra, kurā vēja ātrums vietām pārsniedza 30 metrus sekundē. Negaiss izraisīja plašus bojājumus gan sadales, gan pārvades elektrotīklā, kuru rezultātā sākotnēji elektroapgāde bija pārtraukta aptuveni 277 000 klientu Latvijā.