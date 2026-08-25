Vētras postaža liek atcelt XVIII Vislatvijas Zirgu dienas
Ņemot vērā naktī no 22. uz 23. augustu piedzīvotās vētras radītos plašos postījumus, pieņemts lēmums atcelt “XVIII Vislatvijas Zirgu dienas”, kuras bija plānotas šajā nedēļas nogalē, 29. un 30. augustā, “Jauno jātnieku skolas” sporta centrā Inčukalnā.
Vētras laikā radīti būtiski bojājumi “Jauno jātnieku skolas” sporta centra teritorijā un infrastruktūrā, tādēļ šobrīd nav iespējams nodrošināt pasākuma norisi atbilstoši nepieciešamajām drošības prasībām. Vienlaikus vētras postījumi skāruši arī daudzus citus staļļus un jāšanas sporta infrastruktūras objektus visā Latvijā, apgrūtinot sportistu un zirgu dalību pasākumā.
“Šis ir ļoti smags un nepatīkams lēmums, jo “XVIII Vislatvijas Zirgu dienām” jau bija sagatavota plaša programma, tostarp pirmo reizi Latvijā plānotā zirgu un jātnieku modes skate “Zvaigžņu parāde”. Taču vētra būtiski ir skārusi “Jauno Jātnieku skolas” sporta centra teritoriju, izgāžot kokus un sabojājot infrastruktūru. Tāpēc šobrīd mūsu prioritāte ir teritorijas sakārtošana un drošu apstākļu atjaunošana.
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Lēmums pieņemts, izvērtējot dalībnieku un skatītāju drošību, kā arī iespējas tik īsā laikā pilnvērtīgi sagatavot sporta centru pasākuma norisei. Mums ir nepieciešams laiks, lai izvērtētu situāciju un sakārtotu infrastruktūru. Turklāt, saņemot zvanus, saprotam, ka līdzīga situācija ir arī citviet Latvijā. Daudziem staļļiem un zirgu saimniecībām ir nepieciešama steidzama palīdzība, lai veiktu atjaunošanas darbus,” vēsta “Jauno jātnieku skolas” vadītāja Inese Jaudzema.
XVIII Vislatvijas Zirgu dienu programmā šogad bija paredzētas divas dienas ar daudzveidīgām un krāšņām konkūra sacensībām, kopumā 13 maršrutiem, kā arī īpašiem šova elementiem. Apmeklētājus gaidīja pirmā zirgu un jātnieku modes skate Latvijā “Zvaigžņu parāde”, “Supervaroņu” maršruts, “SPEED & MUSIC”, “Ride & Hobby Horse”, “Augstlēgšana”, komandu sacensība “Stiprākā komanda” un citi atraktīvi maršruti. Pasākuma kulminācijā bija paredzēts XVIII Vislatvijas Zirgu dienu Grand Prix.
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Organizatori pateicas sportistiem, zirgu īpašniekiem, treneriem, ģimenēm, atbalstītājiem, sadarbības partneriem un skatītājiem par izrādīto interesi un sapratni. “Ļoti ceram, ka nākamgad varēsim visus satikt Inčukalnā jau daudz labākos apstākļos un īstenot visu to, ko šogad bijām iecerējuši. Šobrīd aicinām ikvienu būt saprotošam un, ja iespējams, atbalstīt tos staļļus un zirgu saimniecības, kurus vētra skārusi vissmagāk,” saka Inese Jaudzema.
Pasākumu bija plānots organizēt biedrībai “Jauno jātnieku skola” ar Siguldas novada pašvaldības atbalstu.