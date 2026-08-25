Likvidējot niknās vētras sekas, atjaunots spriegums visās apakšstacijās
AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) šopēcpusdien atjaunojis 110 kilovoltu (kV) sprieguma padevi pēdējai no vairāk nekā 40 apakšstacijām, kas bija atslēgušās no pārvades tīkla nedēļas nogalē pieredzētās spēcīgās vētras dēļ, pavēstīja uzņēmuma pārstāvji.
Vētras "Priska" nodarītie postījumi Rīgā
Daudzviet pilsētā vējš izgāzis un salauzis kokus, nolauzis lielus zarus un nodarījis postījumus pilsētas infrastruktūrai un labiekārtojumam. Fotogrāfijas parāda tikai ...
Elektroapgādes atjaunošana AST apakšstacijās ļauj AS "Sadales tīkls" (ST) turpināt darbu pie bojājumu novēršanas vidējā un pēc tam zemspriegumā, pakāpeniski atjaunojot elektroapgādi klientiem.
AST valdes loceklis Imants Zviedris norāda, ka gan nedēļas nogalē, gan arī šonedēļ iesaistīti visi pieejamie resursi, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu pārvades tīkla darbību pilnā apmērā.
Vētrā cieta pārvades līnijas vairāk nekā 1500 kilometru garumā, kas bija jāapseko un jāatbrīvo no kritušajiem kokiem. Papildus resursu iesaiste no "Sadales tīkla" to esot būtiski paātrinājusi.
Kopumā elektroapgādes traucējumu novēršanā iesaistītas vairāk nekā 200 AST un "Sadales tīkla" brigādes. Bojājumi pārvades tīklā vētras dēļ tika fiksēti gandrīz 50 līnijās.
Vētra ar nepieredzētu spēku plosa Latviju. 22.08.2026
Latviju sestdienas vakarā skārusi postošākā vētra kopš 2005. gada janvāra – spēcīgais vējš gāž kokus, bloķē ceļus, bojā ēkas un ...
Lai pilnībā novērstu vētras sekas un atjaunotu pārvades tīkla darbu normālā režīmā, turpmākajās dienās AST personāls turpinās apsekot pārvades tīklu, atjaunojot vēl nepieslēgto līniju darbu, kā arī novērtējot pārējās līnijas, kas vētrā neatslēdzās, bet kurās varētu būt vētras aizlauzti un bīstami koki.
Kā ziņots, sestdien, 22. augustā, un tai sekojušajā naktī Latvijā plosījās pēdējās desmitgadēs stiprākā vasaras vētra, kurā vēja ātrums vietām pārsniedza 30 metrus sekundē. Negaiss izraisīja plašus bojājumus gan sadales, gan pārvades elektrotīklā, kuru rezultātā sākotnēji elektroapgāde bija pārtraukta aptuveni 277 000 klientu Latvijā.
Ventas rumba pēc postošās vētras
Pēc spēcīgās vētras, kas 22. un 23. augustā plosīja Latviju, Kuldīgā pamatīgi izmainījusies slavenā Ventas rumba.