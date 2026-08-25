Latvijas amatpersonas komentē ASV Gaisa spēku transportlidmašīnas noslēpumaino lidojumu no Rīgas uz Maskavu
Latvijas amatpersonas reaģējušas uz ASV Gaisa spēku transportlidmašīnas "Boeing C-17 Globemaster III" lidojumu no Rīgas uz Maskavu. Kā jau ziņots, lidmašīna ar borta numuru RCH4555 no Rīgas izlidoja ap plkst. 8.50 un ap plkst. 10 ieradās Maskavas Vnukovas lidostā.
Civilās aviācijas aģentūra pavēstīja, ka minētais lidojums ir veikts, ievērojot starptautisko un nacionālo regulējumu. Savukārt jautājums par lidojuma mērķi nav CAA kompetencē.
Aizsardzības ministrija uzsvēra, ka tas bija gaisa telpā pieteikts un saskaņots lidojums. Ņemot vērā, ka tas nav Nacionālo bruņoto spēku lidaparāts, plašāku informāciju par konkrēto lidojumu ministrijā nevarēja sniegt. Ministrijā atzina, ka neko citu par konkrēto lidojumu nevar komentēt, jo tas nav Latvijas, bet ASV lidaparāts.
Savukārt Ārlietu ministrija pavēstīja, ka tai nav sīkākas informācijas par minēto lidaparātu un tās atrašanās iemesliem Rīgā.
ASV armijas lidmašīnas ierašanās Maskavā iemesls nav publiski zināms. Pirms divām dienām, 23. augustā reisa RCH4555 lidmašīna ieradās Rīgā no ASV Merilendas štata Kempspringsas. Tur atrodas Endrjūsa gaisa spēku bāze, kur bāzēta arī ASV prezidenta lidmašīna "Air Force One".
Pēdējos mēnešos Krievijas varasiestādes ir gaidījušas ASV prezidenta īpašā sūtņa Stīva Vitkofa un Donalda Trampa znota Džareda Kušnera vizīti. Viņi iepriekšējās miera sarunu kārtās bija vidutāji starp Maskavu un Kijivu. Sarunu process pašlaik ir apturēts.
Pērn februārī ASV Gaisa spēku lidmašīna"Gulfstream C-37B" nolaidās Maskavas Vnukovas lidostā. Vēlāk tika noskaidrots, ka lidmašīnā atradās kriptovalūtu biržas "BTC-e" dibinātājs Aleksandrs Viņņiks. Viņš atgriezās Krievijā ieslodzīto apmaiņas ietvaros ar ASV. Viņņiks tika apmainīts pret skolotāju Marku Fogelu, kuram Krievijā bija piespriests 14 gadu cietumsods par narkotiku kontrabandu.