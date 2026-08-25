Migrantu pārvadātāju izdomai nav robežu: izmanto “Porsche”, viltotas policijas un pat pasta automašīnas
Migrantu pārvadātāji arvien biežāk izmanto radošus un grūti pamanāmus paņēmienus, lai slēptu nelegāli pārvadātās personas. Tiek viltoti ne tikai transportlīdzekļu numuri un ārējais noformējums, bet arī radīts pilnībā imitēts sabiedriskā transporta un dienestu transports – TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāsta Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts.
„Migrantu pārvadātāju izdomai nav robežu. Nesen tika atklāta viltota pasta automašīna, kuras identificēšanā būtiska loma bija vietējiem iedzīvotājiem. Viņi pamanīja, ka pie stūres nav ierastās pastnieces un sāka interesēties, kur viņa pazudusi. Par savām aizdomām iedzīvotāji ziņoja robežsardzei,” stāsta Pujāts. Robežsardzes rīcībā nonākuši arī gadījumi, kad izveidots pilnībā viltots satiksmes autobuss, tostarp atdarinātas elektroniskās norādes par tā maršrutu un galamērķi.
Tāpat migrantu pārvadātāji mēģinājuši izmantot viltotas transportlīdzekļu numura zīmes. Vienā no gadījumiem tika viltota Latvijas Nacionālo bruņoto spēku transportlīdzekļa numura zīme – specifiska melna numura zīme ar baltiem cipariem.
„Bijušas arī divas baltas kāzu automašīnas izrotātas ar sarkanām lentēm un ekskluzīvs Porsche Cayenne,” piebilst Valsts robežsardzes priekšnieks. Līdzās viltotiem pasta, sabiedriskā transporta un militārajiem transportlīdzekļiem tiek mēģināts atdarināt arī policijas automašīnas un kravu pārvadājumu transportlīdzekļus. Migranti var tikt slēpti arī kravas automašīnās, tostarp speciāli ierīkotās slēptuvēs, piemēram, malkas kravās.
Pujāts uzsver, ka iedzīvotāju vērībai ir būtiska loma nelegālu migrantu atklāšanā, tāpēc Valsts robežsardze aicina visus pievērst uzmanību aizdomīgiem transportlīdzekļiem un situācijām un par savām aizdomām nekavējoties ziņot tiesībsargājošajām iestādēm.