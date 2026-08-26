Birokrātijas šķēršļu dēļ Latvija zaudē savus jaunos pilsoņus
Simtiem potenciālo mūsu jauno pilsoņu ik gadu kļūst par citu valstu pavalstniekiem, jo novecojusī dokumentu saņemšanas procedūra un pārlieku lielā birokrātija diasporas ģimenēs dzimušos bērnus izstumj no tautas kopības.
Sabiedriskā organizācija "Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls" uzskata, ka pastāvošā kārtība diasporas ģimenēm rada lielus šķēršļus.
Procesu vajag vienkāršot
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem, 2025. gadā ārvalstīs dzimuši 1517 bērni ar Latvijas pilsonību, savukārt 2026. gadā (līdz 31. jūlijam) – 455 bērni ar Latvijas pilsonību. Tāpat 2025. gadā ārvalstīs noslēgtas 1228 laulības, kurās vismaz viens no laulātajiem ir Latvijas pilsonis, bet 2026. gadā (līdz 30. jūlijam) reģistrēta 51 šāda laulība. Tomēr tiek uzskatīts, ka patiesais ārvalstīs dzimušo Latvijas pilsoņu bērnu skaits ir lielāks. Ne visi bērni iegūst Latvijas pilsonību, jo viņi var pretendēt arī uz tās valsts pilsonību, kurā dzimuši, vai arī uz otra vecāka pilsonību.
"Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbība tīkls" norāda, ka tas saistīts ne tikai ar vecāku izvēli, bet arī ar sarežģīto dokumentu noformēšanas procedūru. Lai bērns saņemtu Latvijas pasi, kas, piemēram, nepieciešama arī nepilngadīgajiem ceļošanai, vecākiem personīgi kopā ar bērnu ir jādodas uz Latvijas vēstniecību vai Latviju dokumentu noformēšanai.
Mūsdienās šo procesu būtu iespējams vienkāršot, jo bērniem līdz 12 gadu vecumam pirkstu nospiedumi pases noformēšanai netiek ņemti (Latvijā pases vai eID kartes noformēšanā pirkstu nospiedumi obligāti tiek ņemti no 12 gadu vecuma). To nosaka Eiropas Savienības (ES) regulējums (dalībvalstis gan drīkst noteikt zemāku vecuma slieksni, taču tas nedrīkst būt zemāks par sešiem gadiem). Daļa ES valstu ir izvēlējušās 12 gadu robežu pases saņemšanai (dažās valstīs gan var pieprasīt pirkstu nospiedumus eID kartes saņemšanai). Šāda pieeja saistīta ar to, ka mazu bērnu pirkstu nospiedumi strauji mainās un to kvalitāte bieži nav pietiekama drošai identifikācijai.
Neloģiska prasība
Latvijas "Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls" norāda: gadījumā, ja bērns ir jaunāks par 12 gadiem, būtu jāizvērtē, vai viņa personiska klātbūtne dokumentu noformēšanas laikā ir nepieciešama. Par piemēru tiek minēta Apvienotā Karaliste, kur bērnam nav obligāti jāierodas vēstniecībā vai pasu centrā, lai saņemtu pasi. Pieteikumu bērna vārdā iesniedz vecāks vai persona ar vecāku atbildību (aizbildnis), un tas parasti tiek darīts tiešsaistē vai pa pastu. Līdzīga pieeja ir arī Igaunijā, ja mazā pilsoņa identitāti iespējams droši pārbaudīt ar dokumentiem un fotogrāfiju. Savukārt Latvijas pases saņemšanas gadījumā bērna klātbūtne ir obligāta arī tad, ja bērns ir jaunāks par 12 gadiem un pirkstu nospiedumi netiek ņemti.
Kāpēc jāierodas personīgi?
Prasība, ka bērnam (arī zīdainim) personiski jāierodas Latvijas vēstniecībā, konsulārajā pārstāvniecībā vai PMLP, ir noteikta normatīvajos aktos, un par iemeslu tam norādīti mērķi: * Identitātes pārbaude. Iestādei jāpārliecinās, ka dokuments tiek noformēts tieši tam bērnam, kura vārdā iesniegts pieteikums, un ka fotogrāfija atbilst bērnam (līdz 15 gadu vecumam dokumentus bērna vārdā iesniedz viens no vecākiem vai aizbildnis, bērnam esot klāt); * Fotografēšana. Latvijā digitālo fotogrāfiju parasti uzņem uz vietas PMLP, bet ārzemēs – diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā (ja bērnu objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams nofotografēt, piemēram, ļoti maza vecuma vai veselības stāvokļa dēļ, var izmantot profesionālā fotosalonā izgatavotu foto); * Biometrisko datu iegūšana. No 12 gadu vecuma pases noformēšanai tiek noņemti pirkstu nospiedumi, tādēļ no šī vecuma personiska ierašanās ir obligāta; * Drošības apsvērumi. Lai gan normatīvajos aktos tas nav minēts kā atsevišķs juridiskais pamatojums, bērna personiska klātbūtne palīdz mazināt identitātes krāpšanas un dokumentu ļaunprātīgas izmantošanas risku.
Ko pieprasa Eiropas Savienība?
ES regulējums nosaka prasības biometriskajām pasēm, tostarp pirkstu nospiedumu ievākšanu no noteikta vecuma, taču tas neparedz pienākumu visiem bērniem personīgi ierasties, iesniedzot pases pieteikumu. Šo kārtību katra dalībvalsts nosaka pati.
Dažādu valstu prakse atšķiras. Latvijā bērnam līdz 15 gadu vecumam jābūt klāt dokumentu noformēšanas laikā kopā ar vecākiem (no 15 gadu vecuma cilvēks Latvijas pasi var noformēt personīgi un vecāku klātbūtne vairs nav nepieciešama). Igaunijā, īpaši bērniem līdz 12 gadu vecumam, dokumentu pieteikumu iespējams iesniegt attālināti, un bērna personiska klātbūtne ne vienmēr ir nepieciešama. Arī Apvienotajā Karalistē bērna personiska klātbūtne pases pieteikuma iesniegšanā parasti nav nepieciešama. Tas nozīmē, ka Latvijas pieeja ir nacionāls lēmums, nevis ES obligāta prasība.
Ministrijas piedāvātais elastīgums
Latvijas diasporas ģimenes norāda uz grūtībām, noformējot bērniem Latvijas personu apliecinošus dokumentus ārvalstīs, bet Latvijas Ārlietu ministrijas preses sekretāre Diāna Eglīte atbildē "Kas Jauns Avīzei" atsaucas uz likuma prasībām, vienlaikus norādot, ka vēstniecības piedāvā vairākus elastīgus risinājumus, lai atvieglotu dokumentu saņemšanu:
“Personu apliecinošu dokumentu likuma 11. panta pirmā daļa nosaka: "Personu identificē līdz personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai". Līdz ar to, lai noformētu personu apliecinošu dokumentu, ikvienai personai, tostarp bērniem, vismaz vienu reizi jāierodas klātienē PMLP Latvijā vai Latvijas vēstniecībā ārvalstīs. Latvijas vēstniecības konsulāros pakalpojumus, tostarp personu apliecinošu dokumentu noformēšanu, sniedz personām, kuras pastāvīgi – vismaz trīs mēnešus – dzīvo attiecīgās vēstniecības konsulārajā apgabalā.”
Izprotot, ka bērnu personu apliecinošu dokumentu noformēšana ģimenēm ir savlaicīgi jāplāno, Latvijas vēstniecības ārvalstīs vecākiem piedāvā vairākus elastīgus risinājumus. Viens no tiem ir iespēja personas apliecības un/vai pases pieteikumu iesniegt pa pastu. Šādā gadījumā bērns tiek identificēts vēstniecībā brīdī, kad tiek saņemts gatavais dokuments. Otrs risinājums paredz ierasties ar bērnu vēstniecībā dokumenta pieteikuma iesniegšanas laikā, savukārt gatavo dokumentu vēlāk iespējams saņemt ierakstītā pasta sūtījumā.
Topošie vecāki tiek aicināti laikus sazināties ar tuvāko Latvijas vēstniecību vai Ārlietu ministrijas konsulāro departamentu, lai noskaidrotu bērna reģistrācijai Latvijas pilsonībā un personu apliecinošu dokumentu noformēšanai nepieciešamos dokumentus, termiņus un citus nosacījumus. Savukārt bērniem, kuri dzimuši valstīs, kas neietilpst nevienas Latvijas vēstniecības konsulārajā apgabalā, saskaņā ar Padomes direktīvu ir tiesības saņemt ES ārkārtas ceļošanas dokumentu jebkuras ES dalībvalsts diplomātiskajā konsulārajā pārstāvniecībā, lai ieceļotu Latvijā.
Tālais ceļš kā šķērslis
"Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla" valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte "Kas Jauns Avīzei" pastāstīja, ka organizācija par šo problēmu ir uzklausījusi daudzu sieviešu pieredzes stāstus, tostarp no ASV, Šveices, Apvienotās Karalistes un Brazīlijas:
“Pēc pašlaik pieejamās informācijas var secināt, ka daļa potenciālo Latvijas mazo pilsoņu iegūst citas valsts pilsonību atbilstoši vecāku statusam vai attiecīgās valsts normatīvajam regulējumam. Mēs zinām vairākus šādus gadījumus. Tas nozīmē, ka pašreizējā pases saņemšanas kārtība nenodrošina saikni ar Latviju visiem bērniem, kuriem tā varētu veidoties, un tas ilgtermiņā nozīmē, ka Latvija potenciāli zaudē savus pilsoņus.”
Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls vērš uzmanību arī uz to, ka daudzās pasaules valstīs grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājums ilgst vien no divām nedēļām līdz trim mēnešiem. Tas būtiski ierobežo ģimeņu iespējas doties uz Latviju vai vēstniecību, kas var būt citā valstī un pat tūkstošiem kilometru attālumā.
Turklāt daudzos gadījumos ģimenei jāceļo kopā, jo bērnam nepieciešama atgriešanās atļauja.
Noderīgi arī Latvijas bērniem
Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls pēdējā gada laikā ir sazinājies gan ar PMLP, gan Ārlietu ministrijas konsulāro departamentu, lūdzot skaidrojumu par bērnu pasu noformēšanas kārtību, un uzsvēris, ka iespēja saņemt bērna pasi pa pastu ne tikai stiprinātu diasporas bērnu saikni ar Latviju, bet arī būtiski atvieglotu viņu vecāku ikdienu.
Organizācija uzsver, ka šāda kārtība būtu noderīga arī Latvijā dzīvojošām ģimenēm. Tas atvieglotu jauno vecāku iespējas noformēt bērniem pasi reģionos, jo nebūtu nepieciešams personīgi doties ar bērnu uz PMLP nodaļu. Lai gan PMLP struktūrvienības darbojas 30 Latvijas pilsētās, tās nav pieejamas visās pašvaldībās, un daudzas ģimenes dzīvo ārpus pašvaldību centriem.
Vienlaikus pēc publiski pieejamās informācijas jāsecina, ka Iekšlietu ministrija pašlaik strādā pie jauna personu apliecinošo dokumentu noformēšanas procesa.
Lielie sarežģījumi
Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls savā vēstulē Ministru kabinetam uzsver, ka ierosinājums netrenkāt bērnus pāri puspasaulei uz tuvāko Latvijas vēstniecību nenozīmē atteikšanos no drošības un identitātes pārbaudes prasībām. Tas paredz pāreju no vispārēja pienākuma ierasties klātienē uz riskos balstītu pieeju, nosakot klātienes pārbaudi tikai tajos gadījumos, kad pastāv objektīva nepieciešamība.
Šāda kārtība: * samazinātu administratīvo un finansiālo slogu diasporas ģimenēm; * veicinātu savlaicīgu bērnu reģistrēšanu par Latvijas pilsoņiem un Latvijas pases saņemšanu; * stiprinātu ārvalstīs dzimušo bērnu juridisko un praktisko saikni ar Latviju; * mazinātu Latvijas pārstāvniecību noslodzi gadījumos, kad klātienes pārbaude objektīvi nav nepieciešama; * veicinātu valsts pārvaldes pakalpojumu digitalizāciju un atbilstu labas pārvaldības, samērīguma un efektivitātes principiem.
Valsts pārvaldes iekārtas likumā nostiprināts labas pārvaldības princips un valsts pārvaldes pienākums organizēt savu darbu pēc iespējas ērtāk un pieejamāk privātpersonai. Attīstoties tehnoloģijām un valsts informācijas sistēmu savietojamībai, daļai līdzšinējo prasību sākotnējais pamatojums ir mainījies. Tomēr ārvalstīs dzīvojošās ģimenes, noformējot bērniem Latvijas personu apliecinošus dokumentus, sastopas ar virkni praktisku šķēršļu:
* Vispirms bērns jāreģistrē Latvijas Fizisko personu reģistrā;
* Ja bērns ir dzimis ārvalstīs, viņu nevar uzreiz pieteikt Latvijas pasei. Vispirms jāreģistrē bērna dzimšana un jāatzīst Latvijas pilsonība, ja vismaz viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis;
* Ārvalstu dokumentu legalizācija un tulkošana;
* Liels attālums līdz Latvijas vēstniecībai vai konsulātam;
* Ilgs gaidīšanas laiks uz pierakstu;
* Atšķirībā no Latvijas, kur pasi iespējams saņemt dažu darba dienu laikā, ārvalstīs iesniegtie dokumenti tiek nosūtīti uz Latviju izgatavošanai. Tāpēc pases saņemšana ar vēstniecības starpniecību var ilgt līdz trim mēnešiem.
* Papildus valsts nodevai jāmaksā arī konsulārā atlīdzība. Turklāt ģimenēm jārēķinās ar ceļa izdevumiem, dokumentu tulkošanas izmaksām, iespējamu dokumentu legalizāciju, pasta vai kurjerpasta izdevumiem.
* Ja vecāki dzīvo dažādās valstīs, ir šķīrušies vai starp viņiem pastāv domstarpības par bērna dokumentu noformēšanu, process var kļūt sarežģītāks.
Ne tikai Latvijas problēma
Kamēr sabiedrībā izskan diskusijas par to, vai Latvijai būtu jāvienkāršo ārvalstīs dzimušo bērnu pasu noformēšanas kārtība, Tiesībsarga birojs norāda, ka līdz šim nav saņēmis sūdzības, kas ļautu secināt par sistēmisku problēmu. Latvijas Tiesībsarga biroja konsultante komunikācijas jautājumos Madlēna Arcimoviča "Kas Jauns Avīzi" informēja, ka tā redzeslokā līdz šim nav nonākušas sūdzības vai iesniegumi par grūtībām Latvijas pases saņemšanā ārvalstīs dzimušajiem Latvijas pilsoņu bērniem.
Te jāuzsver, ka pilsoņa pases saņemšana ārzemēs dzimušajiem bērniem nav tikai unikāla Latvijas problēma. Tāda ir arī citās pasaules valstīs, uz kuru fona Latvija brīžiem pat var izskatīties piedienīga. Par vienu šādu gadījumu "Kas Jauns Avīzei" pastāstīja Austrālijas latviešu laikraksta "Latvietis" redaktors Gunārs Nāgels:
“Precēts pāris dzīvo Vācijā, ne galvaspilsētā Berlīnē. Abi ir Austrālija pavalstnieki, viens ir Latvijas pilsonis. Vācijā piedzimst bērns, kuram ir tiesības gan uz Latvijas, gan Austrālijas pilsonību.
Pieteikt Latvijas pilsonību un saņemt pasi iet gludi – mūsu vēstniecība Berlīne ir ļoti atsaucīga. Savukārt Austrālijas pavalstniecības pieteikšana iet ļoti grūti. Vecākiem liek justies gandrīz kā noziedzniekiem, ka vēlas pieteikt bērnu Austrālijas pavalstniecībai. Beigās, protams, viss tiek nokārtots sekmīgi, bet atšķirīgā attieksme un process ir kā diena pret nakti.”
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