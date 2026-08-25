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Vairākos Latvijas novados sakari vēl nav pilnībā atjaunoti
Mobilo sakaru galvenais traucējumu iemesls joprojām ir ilgstoši elektroapgādes pārtraukumi atsevišķos reģionos, aģentūrai LETA atzina mobilo sakaru operatori SIA "Bite Latvija" un SIA "Tele2".
"Bite Latvija" norāda, ka pēc spēcīgās vētras radītajiem elektroapgādes traucējumiem būtiskākā daļa "Bite Latvija" mobilo sakaru un interneta pakalpojumu darbības ir atjaunota. Otrdienas rītā ārējā elektroapgāde vēl nebija atjaunota 33 uzņēmuma bāzes stacijās, galvenokārt mazāk apdzīvotās teritorijās. Lielākajā daļā gadījumu pakalpojumu pieejamību nodrošina rezerves risinājumi, tāpēc patlaban traucējumi skar mazāk nekā 1% "Bite Latvija" klientu.
Sakaru traucējumi patlaban vēl novērojami atsevišķās vietās, tostarp Bauskas, Ludzas, Krāslavas, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils, Aizkraukles, Ogres, Tukuma un Cēsu apkārtnē. Pilsētās sakaru pakalpojumu darbība lielākoties esot pilnībā atjaunota.
Uzņēmums atzīmē, ka galvenais traucējumu iemesls joprojām ir ilgstoši elektroapgādes pārtraukumi atsevišķos reģionos. Saskaņā ar Klimata un enerģētikas ministrijas sniegto informāciju būtiskāki uzlabojumi elektroapgādes atjaunošanā plašākā mērogā sagaidāmi otrdien pēc plkst. 17, kas ļaušot atjaunot darbību arī atlikušajiem sakaru infrastruktūras objektiem.
"Bite Latvija" tīkla komanda turpinot strādāt pie atlikušo traucējumu novēršanas.
Arī "Tele2" norādīja, ka ne visur Latvijā ir atjaunota elektroenerģijas apgāde, un šī iemesla dēļ arī atsevišķās vietās vēl ir novērojami sakaru traucējumi, piemēram, Ogres, Aizkraukles un Jēkabpils novados.
Pašlaik ir novērsti vairāk nekā 90% traucējumu. Daļa staciju turpina darboties ar ģeneratoru palīdzību, līdz tiks atjaunots pastāvīgs elektroenerģijas pieslēgums, atzīmē "Tele2".
SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT) sacīja, ka situācija LMT tīklā turpina uzlaboties. Atbilstoš jaunākajai informācijai patlaban mobilo sakaru traucējumi vēl skar aptuveni 0,2% LMT klientu. Situācija ir dinamiska, tādēļ šis rādītājs turpina mainīties.
Atsevišķās vietās dažādos Latvijas reģionos vairākām bāzes stacijām joprojām nav atjaunota elektroenerģijas padeve. Šajās vietās LMT turpina nogādāt pārvietojamos ģeneratorus, kā arī nodrošina degvielas piegādi jau strādājošajiem ģeneratoriem.
LMT norādīja, ka plašs un blīvs bāzes staciju tīkls šādās situācijās palīdz saglabāt sakaru pieejamību - ja viena bāzes stacija pārtrauc darbu, daļai klientu pamata sakaru pakalpojumus var nodrošināt blakus esošās stacijas. LMT tīklā darbojas vairāk nekā 1700 bāzes staciju.
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Tāpat kompānijā atzīmēja, ka LMT tehniskās komandas strādā nepārtraukti, lai mobilos sakarus pilnībā atjaunotu iespējami drīz. Tomēr precīzu pilnīgas atjaunošanas laiku patlaban nav iespējams nosaukt, jo tas ir atkarīgs ne tikai no LMT, bet arī no elektroapgādes atjaunošanas, drošas piekļuves infrastruktūras objektiem un vētras radīto bojājumu apmēra.
Piekļuve atsevišķiem objektiem ir iespējama tikai pēc tam, kad atbildīgie dienesti ir attīrījuši piebraucamos ceļus un novērsuši drošības apdraudējumus. Darbi tiek koordinēti ar pašvaldībām, glābšanas dienestiem, elektroapgādes uzņēmumiem, ceļu uzturētājiem un citām iesaistītajām institūcijām, minēja LMT.
Tāpat LMT atzīmēja, ka elektroenerģijas padeves atjaunošana ne vienmēr nozīmē, ka bāzes stacija darbu atsāk nekavējoties. Ja vētra ir bojājusi pašu sakaru infrastruktūru vai iekārtas, katrs objekts ir jāapseko un bojājumi jānovērš individuāli. Tādēļ galvenie izaicinājumi patlaban ir elektroapgādes atjaunošana, drošas fiziskas piekļuves nodrošināšana objektiem un vētras radīto tehnisko bojājumu novēršana. Darbs turpināsies līdz pilnīgai tīkla darbības atjaunošanai.
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Elektroapgādes traucējumi otrdienas rītā joprojām bija aptuveni 31 000 klientu visā Latvijā. Lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkraukles, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā.
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