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Sabiedrība
Šodien 16:16
Traģēdija Elejā: dzīvību zaudējis lauksaimniecības uzņēmuma sezonas darbinieks
25. augustā Elejā ir notikusi traģēdija, kurā dzīvību zaudējis uzņēmuma LATRAPS sezonas darbinieks, notikušā apstākļus šobrīd izmeklē atbildīgās institūcijas.
Par notikušo savā "Facebook" profilā paziņojis Latvijas lauksaimniecības uzņēmums LATRAPS.
"Lai dienesti varētu netraucēti veikt savu darbu, notikuma dienā tika slēgts Elejas graudu pirmapstrādes komplekss, kā arī sniegta visa nepieciešamā informācija no uzņēmuma puses," teikts paziņojumā.
Uzņēmums izteicis visdziļāko līdzjūtību bojāgājušā ģimenei, tuviniekiem un kolēģiem.
"Tā ir traģēdija, kurai nevajadzēja notikt. Mēs darīsim visu iespējamo, lai palīdzētu noskaidrot notikušā apstākļus un sniegtu atbalstu bojāgājušā ģimenei," saka Roberts Strīpnieks, LATRAPS valdes priekšsēdētājs.
LATRAPS ir Latvijas lauksaimniekiem piederošs, Baltijas reģiona vadošais agrobiznesa kooperatīvs.