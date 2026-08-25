Divas lielas jubilejas vienā gadā: “Kremerata Baltica” izziņo iespaidīgu koncertsezonu
2027. gads Gidonam Krēmeram un viņa dibinātajam kamerorķestrim “Kremerata Baltica” būs īpašs – pasaulslavenais vijolnieks atzīmēs 80. jubileju, bet orķestrim apritēs 30 gadi. Jubilejas sezona tiks svinēta ar koncertiem Latvijā un plašu starptautisku turneju, kas vedīs no Eiropas līdz Āzijai.
2026./2027. gada sezona iezīmēsies ar “Kremerata Baltica” starptautiskās koncertdarbības vērienu. Dažu mēnešu laikā “Kremerata Baltica” dosies koncerttūrēs no Šveices un Vācijas līdz Gruzijai un Itālijai. 2026. gada septembrī “Kremerata Baltica” piedalīsies Brugas festivālā Šveicē – vienā no nozīmīgākajiem reģiona klasiskās mūzikas notikumiem. Festivāls pulcē starptautiski atzītus solistus un kamerorķestrus, veidojot daudzveidīgas programmas no klasiskā līdz mūsdienu repertuāram.
6. septembrī “Kremerata Baltica” festivāla atklāšanas koncertā atskaņos Fēliksa Mendelsona, Jozefa Haidna, Johana Sebastiāna Baha un Volfganga Amadeja Mocarta mūziku. Kopā ar “Kremerata Baltica” muzicēs spoži solisti – čelliste Luka Kocē, viena no savas paaudzes spilgtākajām mūziķēm, kura 18 gadu vecumā uzvarēja prestižajā Paulo Starptautiskajā čellistu konkursā Helsinkos, kļūstot par visu laiku jaunāko konkursa laureāti. Uzstāsies arī beļģu vijolniece Paulīne van der Resta un izcilais britu altists Timotijs Ridauts, par kuru izdevums ‘‘Gramophone’’ raksta: ‘‘Kopš Ridauts spoži pieteica sevi starptautiskajā klasiskās mūzikas vidē, pagājis pavisam neilgs laiks, tomēr šodien jau grūti iedomāties mūzikas pasauli bez viņa un viņa neatkārtojamā skanējuma.’’
7. septembrī “Kremerata Baltica” festivālā uzstāsies ar čellisti Magdalēnu Cepli, pianistu Georgiju Osokinu un šveiciešu klarnetistu Reto Bjerī – daudzpusīgu mūziķu ar neatkārtojumu rokrakstu, kurš guvis starptautisku ievērību kā solists, kamermūziķis, koncertprogrammu kurators. Koncertā skanēs Mječislava Veinberga, Ludviga van Bēthovena, Ārona Koplenda un Olli Mustonena skaņdarbi.
Savukārt no 11. līdz 13. septembrim Dzintaru koncertzālē norisināsies 23. starptautiskais kamerorķestra “Kremerata Baltica” festivāls ‘‘Jubilate Vijolissimo’’, kas vienlaikus būs Gidona Krēmera 80. un “Kremerata Baltica” 30. jubilejas sezonas atklāšana.
11. septembra koncerts būs “Kremerata Baltica” veltījums Latvijas komponistiem un mūziķiem. Gaidāmi Jēkaba Jančevska un Raivja Misjuna jaundarbi, skanēs Pētera Vaska, Pētera Plakida, Tālivalža Ķeniņa, Renātes Stivrņas opusi, kā arī Jāņa Ivanova 14. simfonija "Sinfonia da Camera", godinot komponistu 120. jubilejā. Pie “Kremerata Baltica” diriģenta pults pirmo reizi stāsies Jurģis Cābulis, kopā ar Gidonu Krēmeru un “Kremerata Baltica” solistiem muzicēs arī pianists Reinis Zariņš un vijolniece Laura Zariņa.
12. septembrī kamermūzikas programmas centrā būs “Kremerata Baltica” rezidējošā komponista Viktora Kisina daiļrade. Ar Gidonu Krēmeru un “Kremerata Baltica” Kisinam ir īpaši cieša radošā saikne jau kopš 2001. gada – viņa mūzika vairākkārt piedzīvojusi pirmatskaņojumus orķestra un Krēmera izpildījumā, kā arī iemūžināta nozīmīgos ierakstos, tostarp prestižās izdevniecības ECM albumā Between Two Waves (2013). Koncertā Dzintaros gaidāms Kisina jaundarbs, Klavieru kvintets, skanēs arī komponista izvērstais Duets altam un čellam.
Festivāla noslēguma koncertā 13. septembrī kopā ar “Kremerata Baltica” uzstāsies latviešu publiskas iemīļotais pianists Reinis Zariņš un Jūliuss Asāls - ‘‘Deutsche Grammophon’’ mākslinieks, ‘‘Classic FM Uzlecošā zvaigzne 2024’’, viens no spožākajiem savas paaudzes pianistiem. Programmā līdzās Johana Sebastiāna Baha un Alfrēda Šnitkes klavierkoncertiem izskanēs Jozefa Haidna Čella koncerts Re mažorā, kurā “Kremerata Baltica” muzicēs kopā ar strauji starptautisku atzinību gūstošo Kanādas un Dienvidāfrikas čellisti Luku Kocē (Luka Coetzee). Koncertā izskanēs arī Gijas Kančeli, Džovanni Solimas un Heinriha Ignaca Franca fon Bībera skaņdarbi.
No 23. līdz 27. septembrim “Kremerata Baltica” piedalīsies Kronbergas akadēmijas organizētajā festivālā, kas šogad veltīts leģendārā čellista Pablo Kazalsa 150. jubilejai. Kronbergas akadēmija viena no pasaulē nozīmīgākajām jauno stīgu instrumentu mūziķu izglītības un profesionālās izaugsmes institūcijām, kas pulcē izcilākos mūziķus, pedagogus un jaunos talantus. 26. septembrī orķestris festivāla galvenajā koncertzālē sniegs divus koncertus, muzicējot kopā ar pasaulslaveno mandolīnistu Avi Avitalu, par trompetes Pagnīni dēvēto virtuozu Sergeju Nakarjakovu, orķestra dibinātāju Gidonu Krēmeru un citiem atzītiem māksliniekiem.
15. oktobrī “Kremerata Baltica” viesosies Gruzijas centrālajā klasikās mūzikas notikumā – 34. starptautiskajā festivālā “Tbilisi Autumn”. Savukārt jau 18.–21. oktobrī orķestris kopā ar Gidonu Krēmeru dosies četru koncertu turnejā pa Itāliju, uzstājoties Boloņā, Mantovā, Varēzē un Kazālē Monferāto. Itālijas programmās īpaša vieta atvēlēta arī Baltijas laikmetīgajai mūzikai – skanēs Jēkaba Jančevska, Ramintas Šerkšnītes un Alisones Krūsmā skaņdarbi, kas veltīti Gidonam Krēmeram un “Kremerata Baltica”. Līdzās tiem izskanēs arī Astora Pjacollas mūzika, kas jau daudzus gadus ir būtiska orķestra radošās identitātes daļa.
Jubilejas svinības turpināsies arī Latvijā – 2026. gada 28. novembrī Vidzemes koncertzālē “Cēsis” izskanēs īpašā programma “JUBILATE. KREMERATA. CĒSIS”, kur līdzās Gidonam Krēmeram muzicēs “Kremerata Baltica” solisti. Programmā pārstāvēta Ludviga van Bēthovena, Gustava Mālera un Astora Pjacollas daiļrade, kā arī mūsdienu Baltijas komponistu Jēkaba Jančevska, Andrius Žlaba un Alisones Krūsmā opusi.
29.novembrī koncertā ‘‘Ola foundation’’ Rīgā uzstāsies Gidons Krēmers kopā ar pianistu Rihardu Plešanovu un ansambli Kremerata Lettonica, godinot izcilo un pasaulē augsti novērtēto komponistu Tālivaldi Ķeniņu. Vakara programmā izskanēs kamermūzikas darbi no nesenā izdotā albuma "Veltījums Tālivaldim Ķeniņam".
2. februārī “Kremerata Baltica” svinēs 30. gadu jubileju Rīgā, bet pavasarī “Kremerata Baltica” dosies uz Āziju ar koncertiem Dienvidkorejā, Ķīnā un Honkongā kopā ar mūslaiku pianisma sensāciju Likā Debargu. Koncerttūre tiks papildināta ar nedēļu ilgu māksliniecisko rezidenci Taivānā. Tās centrā būs ne tikai koncerti, bet arī meistarklases, tikšanās un kopīga muzicēšana ar jaunās paaudzes mūziķiem, turpinot “Kremerata Baltica” izglītības un starptautiskās sadarbības tradīciju.
Īpaša vieta jubilejas gadā būs arī Kronbergas akadēmijas jubilejas pasākumiem Vācijā 2027. gada martā, kur “Kremerata Baltica” muzicēs kopā ar pasaules vadošajiem vijolniekiem, tostarp Gidonu Krēmeru, Midori un Alinu Ibragimovu. Jubilejas sezonas starptautisko apmēru turpinās uzstāšanās tādos prestižos festivālos kā Švēcingenes SWR festivāls, Lokenhauzas un Verbjē festivāli, kā arī koncerti nozīmīgās Eiropas koncertzālēs kopā ar pasaulē atzītiem solistiem, tostarp pianisma zvaigznēm Jevgeņiju Kisinu un Jefimu Bronfmanu.