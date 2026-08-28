Pateicoties iedzīvotāju vērībai izdevies notvert Kirilu, kurš tiek turēts aizdomās par smaga nozieguma īstenošanu
Pateicoties iedzīvotāju vērībai, Valsts policijai izdevies notvert 1998. gadā dzimušo Kirilu Lipatovu, kurš tiek turēts aizdomās par smaga nozieguma izdarīšanu.
"Pateicoties iedzīvotāju sniegtajai informāciju, vīrieša atrašanās vieta ir noskaidrota, un Valsts policijas darbinieki viņu ir aizturējuši," norāda likumsargi. Jau ziņots, ka Valsts policija 25. augustā aixināja aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu!
PAPILDINĀTS 28.08.2026. pulksten 10.28:— Valsts policija (@Valsts_policija) August 28, 2026
Pateicoties iedzīvotāju sniegtajai informāciju, 1998. g. dzimušā K. Lipatova atrašanās vieta ir noskaidrota, un Valsts policijas darbinieki viņu ir aizturējuši.
Izsakām pateicību iedzīvotājiem, kuri sniedza ziņas policijai un dalījās ar… https://t.co/SuMLPREZmB
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.