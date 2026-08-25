Aizdomās par smaga nozieguma izdarīšanu Rīgā tiek meklēts attēlā redzamais vīrietis
Foto: Valsts policija
Rīgā tiek meklēts 1988. gadā dzimušais Kirils Lipatovs.
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Aizdomās par smaga nozieguma izdarīšanu Rīgā tiek meklēts attēlā redzamais vīrietis

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Rīgā tiek meklēts 1998. gadā dzimušais Kirils Lipatovs, kurš tiek turēts aizdomās par smaga nozieguma izdarīšanu.

Aizdomās par smaga nozieguma izdarīšanu Rīgā tiek ...

Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu! Sazināties ar policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 67950255, 29175802 vai 112.

Foto: Valsts policija
Rīgā tiek meklēts 1988. gadā dzimušais Kirils Lipatovs.
Rīgā tiek meklēts 1988. gadā dzimušais Kirils Lipatovs.



Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

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