Rīgā tiek meklēts 1988. gadā dzimušais Kirils Lipatovs.
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Šodien 15:50
Aizdomās par smaga nozieguma izdarīšanu Rīgā tiek meklēts attēlā redzamais vīrietis
Rīgā tiek meklēts 1998. gadā dzimušais Kirils Lipatovs, kurš tiek turēts aizdomās par smaga nozieguma izdarīšanu.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu! Sazināties ar policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 67950255, 29175802 vai 112.
Rīgā tiek meklēts 1988. gadā dzimušais Kirils Lipatovs.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.