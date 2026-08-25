Vētras "Priska" nodarītie postījumi Rīgā
Daudzviet pilsētā vējš izgāzis un salauzis kokus, nolauzis lielus zarus un nodarījis postījumus pilsētas infrastruktūrai un labiekārtojumam. Fotogrāfijas parāda tikai ...
Saulkrasti pēc vētras joprojām bez elektrības: iedzīvotājiem piedāvā dušu, ūdeni un iespēju uzlādēt telefonus
Saulkrastu novadā elektroapgāde vēl nav pilnībā atjaunota, un iedzīvotājiem, kuriem vētras seku dēļ nepieciešams atbalsts ikdienas vajadzību nodrošināšanai, piedāvāta iespēja nomazgāties, uzlādēt mobilās ierīces un saņemt ūdeni, informēja pašvaldības Komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītāja Baiba Stjade.
Viņa informē, ka Civilās aizsardzības komisija uztur ciešu saziņu ar AS "Sadales tīkls" un regulāri saņem informāciju par bojājumu novēršanas gaitu.
Pašlaik novadā turpinās teritoriju sakopšana, tiek novākti kritušie koki un zari, īpašu uzmanību pievēršot vietām, kur tie apdraud cilvēku drošību, uzsver pašvaldības pārstāve. Civilās aizsardzības speciālists koordinēja darbus un apsekoja vietas, par kurām tika saņemti iedzīvotāju ziņojumi, lai izvērtētu situāciju un nepieciešamo rīcību, norāda Stjade.
Vienlaikus pašvaldība strādā pie risinājuma, kā palīdzēt privāto teritoriju īpašniekiem ar vētras laikā sakritušo zaru savākšanu un izvešanu.
"Mums paveicās, ka jau svētdienas agrā rītā, līdz ar gaismu un tiklīdz darbus varēja sākt, neapdraudot cilvēku dzīvību un veselību, pirmās brigādes devās apsekot novada teritoriju. Laikapstākļi ļāva strādāt, tāpēc operatīvi sākām koordinēt seku novēršanas darbus un informēt iedzīvotājus par aktuālo situāciju," vētras postījumu novēršanu raksturo Stjade.
Vētra ar nepieredzētu spēku plosa Latviju. 22.08.2026
Latviju sestdienas vakarā skārusi postošākā vētra kopš 2005. gada janvāra – spēcīgais vējš gāž kokus, bloķē ceļus, bojā ēkas un ...
Sakopšanā aktīvi iesaistījās gan pašvaldības dienesti, gan paši iedzīvotāji.
Lielākie postījumi ir tieši no sagāztajiem kokiem gan pašvaldības teritorijās, gan privātīpašumos. Piemēram, Sējas muižas parkā koki ir ļoti cietuši, arī pie izglītības iestādēm vairākās vietās koki ir sagāzušies. Savukārt privātajās teritorijās ir gadījumi, kad koki uzkrituši gan uz māju jumtiem, gan automašīnām, norāda Stjade.
Jau vēstīts, ka sestdien, 22. augustā, un tai sekojušajā naktī Latvijā plosījās pēdējās desmitgadēs stiprākā vasaras vētra, kurā vēja ātrums vietām pārsniedza 30 metrus sekundē. Negaiss izraisīja plašus bojājumus gan sadales, gan pārvades elektrotīklā, kuru rezultātā sākotnēji elektroapgāde bija pārtraukta aptuveni 277 000 klientu Latvijā, bet elektrotīklu pārrāvumiem daudzviet sekoja nepieejami sakari, degvielas uzpildes stacijas un vietām arī veikali.
Elektroapgādes traucējumi otrdienas rītā joprojām bija aptuveni 31 000 klientu visā Latvijā. Lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkraukles, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā.