Šlesera astotais projekts astotajā vietā: 15. Saeimas vēlēšanu saraksts nr. 8 - “Latvija pirmajā vietā”
Pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām Aināra Šlesera partija “Latvija pirmajā vietā” startē ar ambiciozi populistiskiem solījumiem, savos sarakstos piedāvājot gan agrāk karojošus deputātu kandidātus, gan arī vairākus vienas ģimenes cilvēkus (trīs Šleseri, divi Krištopani un divi Paškeviči), kuri gatavi ne tikai celt Latviju, bet arī aktīvi sadarboties ar Ameriku.
Turpinot lasītājus iepazīstināt ar 15. Saeimas vēlēšanu sarakstiem, astotais stāsts par “Latvija pirmajā vietā”. 2021. gadā bijušais satiksmes ministrs un Rīgas vicemērs Ainārs Šlesers pēc astoņu gadu pārtraukuma atgriezās politikā ar savu kārtējo, pēc skaita jau astoto, politisko projektu – partiju „Latvija pirmajā vietā” (LPV). Viņš uz Latvijas politiskās skatuves uzkāpa 28 gadu vecumā, kad kopā ar maestro Raimondu Paulu nodibināja Jauno partiju. Pēc Jaunās partijas sašķelšanās tapa Jaunā kristīgā partija, kas 2001. gadā startēja Rīgas domes vēlēšanās. Vēlāk Šlesers kopā ar luterāņu mācītāju Ēriku Jēkabsonu izveidoja Latvijas Pirmo partiju (LPP), kas 2002. gada Saeimas vēlēšanās ieguva desmit mandātus un nonāca valdošajā koalīcijā.
Pēc tam pirms gandrīz katrām jaunām vēlēšanām Šlesers veidoja vai pievienojās jaunam politiskajam spēkam. LPP apvienojās ar „Latvijas ceļu”, izveidojot LPP/LC. 10. Saeimas vēlēšanās LPP/LC kopā ar Tautas partiju izveidoja apvienību „Par labu Latviju”, savukārt 11. Saeimas vēlēšanās tika pieteikts jauns politiskais veidojums – Šlesera Reformu partija. Sagaidot 12. Saeimu, 2014. gadā vairāki tā laika politiskie līderi „reformēja” Rēzeknē dibināto partiju „Vienoti Latvijai”. Tad Ainārs Šlesers uz astoņiem gadiem nozuda no politiskā ringa, kurā sasparojās atgriezties ar „Latvija – pirmajā vietā”.
Amerika pirmajā vietā?
LPV nosaukums nošpikots no ASV prezidenta Donalda Trampa pirms desmit gadiem izteiktā sakramentālā saukļa „Amerika – pirmajā vietā” („America First”), viņam startējot ASV prezidenta vēlēšanu kampaņā, lai uzsvērtu savu nacionālistisko un protekcionistisko politisko kursu.
Atsauce uz ASV ir arī LPV priekšvēlēšanu programmā, kas raisa jautājumu – kas īsti šajā gadījumā ir pirmajā vietā: Latvija vai Amerika? Lūk, LPV priekšvēlēšanu solījumi: * “Veidosim visciešāko aliansi ar ASV – militārajā, ekonomikas un starptautisko attiecību jomā”; * “Panāksim enerģijas diversifikāciju, piesaistot stratēģiskos partnerus no ASV atomelektrostacijas būvniecībai”; * “Pusi no visiem militārajiem iepirkumiem veiksim no ASV, kas ir Latvijas stratēģiskais partneris”; * “Lai veicinātu kravu pārvadājumus no Centrālāzijas un Ķīnas, “Latvijas dzelzceļam” tiks piesaistīts stratēģiskais partneris no ASV, glābjot tūkstošiem darbavietu nozarē.”
Bet tā jau nav, ka LPV priekšvēlēšanu programmā ir tikai ASV, ir arī cita ģeogrāfija: LPV atbalsta Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā un sola kopā ar ES un NATO partnervalstīm rūpēties par mieru un stabilitāti Eiropā.
Latvijas cēlāji
LPV programma sākas un noslēdzas ar vienu un to pašu vēstījumsaukli: „Pacelsim Latviju!”. Partijas mērķis ir “neatkarīga, demokrātiska un bagāta Latvijas valsts, kur labklājībā dzīvo vienota un saliedēta Latvijas tauta. Mēs iestājamies par kristīgajām vērtībām un dabisku ģimeni kā sabiedrības pamatu.” Partija sola nostiprināt Satversmē dabiskas ģimenes definīciju, paredzot, ka tēvs ir vīrietis, bet māte – sieviete. Partijas mērķis ir panākt, lai Latvija kļūtu par attīstītu un bagātu valsti, kurā dzimst daudz bērnu.
LPV izvirza vairākus ambiciozus ekonomikas un infrastruktūras mērķus:
* Panākt, lai Rīgas lidosta kļūtu par lielāko lidojumu centru Ziemeļeiropā. Attiecībā uz „airBaltic” LPV sola, ka aviokompānija nodrošinās savienojumus tikai uz Rīgu un no tās. Programma paredz Tallinas un Viļņas bāzu slēgšanu, jo tās, pēc partijas teiktā, rada zaudējumus. LPV sola panākt, lai „airBaltic” strādātu bez zaudējumiem.
* LPV sola samazināt vairākus nodokļus. PVN likmi apkurei, plašākam pārtikas produktu klāstam, bērnu higiēnas un zīdaiņu precēm, kā arī tūrisma un ēdināšanas nozarēm samazināt līdz 10%. No iedzīvotāju ienākuma nodokļa atbrīvot mātes, ja ģimenē aug vismaz divi nepilngadīgi bērni, kā arī atcelt nodokļus jauniešu algām pirmajā darba gadā.
* Viens no pretrunīgākajiem LPV priekšlikumiem ir „Rail Baltica” projekta apturēšana. Partija uzskata, ka pašreizējais projekts ir ekonomiski neizdevīgs. Partija arī sola samazināt tā dēvētā zaļā kursa prasības, kas esot pretrunā ar Latvijas nacionālajām interesēm un sadārdzina Latvijā ražoto produktu cenas.
* Vienlaikus partija sola paplašināt „Via Baltica” līdz četrām joslām, īstenot Rīgas Ziemeļu koridora projektu un izbūvēt arī citas automaģistrāles Latvijā.
* Lauksaimniekiem LPV sola panākt būtiski lielākus tiešmaksājumus.
* Partijas programmā paredzēts uzbūvēt multifunkcionālu akustisko koncertzāli un multifunkcionālu iekštelpu futbola stadionu.
* Tāpat ir solījums denonsēt Stambulas konvenciju: tas nepieciešams, lai pasargātu bērnus no „svešām ideoloģijām” un audzinātu viņus tradicionālajās vērtībās.
Galvaspilsētas līderi
LPV Rīgas saraksta līderis 15. Saeimas vēlēšanās ir pats partijas vadonis un pašreizējais Rīgas domnieks Ainārs Šlesers. Ar otro numuru Rīgas sarakstā startē vēl viens Rīgas domes deputāts Andrejs Klementjevs, kurš ir pazīstams kā ilggadējs Saeimas deputāts (parlamentā viņš strādāja no 1998. līdz 2022. gadam). Savulaik viņš bija saistīts ar „Līdztiesību” un Tautas saskaņas partiju, kā arī ilgstoši bija partijas “Saskaņa” biedrs. Pēc tam, kad „Saskaņa” neiekļuva 14. Saeimā, Andrejs Klementjevs partiju pameta un iesaistījās kādreizējā Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča izveidotajā politiskajā spēkā „Kopā Latvijai”. Ar trešo numuru startē bijušais īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās un ilggadējais Rīgas Mateja baptistu draudzes mācītājs Ainars Baštiks.
Ceturtā sarakstā ir Regīna Ločmele, kas plaši pazīstama kā ilggadēja partijas „Saskaņa” politiķe un divu Saeimas sasaukumu deputāte, kura 2013. gadā pēc Zolitūdes traģēdijas, kad sabruka lielveikals „Maxima”, nodibināja biedrību „Zolitūde 21.11”, kuru joprojām vada.
Starp LPV Rīgas saraksta kandidātiem ir arī citi sabiedrībā zināmi cilvēki. Ar 10. numuru kandidē Normunds Rudevičs, kurš ir Starptautiskās Romu apvienības prezidents. Viņš tiek dēvēts arī par „čigānu baronu” un savulaik Saeimā tika ievēlēts no Tautas saskaņas partijas. Rīgas sarakstā ir arī divu pazīstamu Latvijas politiķu bērni – Ričards Šlesers un Kristaps Krištopans. Ričards Šlesers ir Aināra Šlesera dēls un Saeimas deputāts, savukārt Kristaps Krištopans ir bijušā Ministru prezidenta Viļa Krištopana dēls un arī Saeimas deputāts. LPV Rīgas sarakstā kandidē arī daudz par saviem izteikumiem kritizētais Rīgas domes deputāts un bijušais profesionālais bokseris Mairis Briedis.
Ar 26. un 27. numuru Rīgas sarakstā kandidē pazīstamais džeza mūziķu pāris - Jolanta Gulbe-Paškeviča un Deniss Paškevičs, kuri plašāku sabiedrības uzmanību ieguva arī ar savu nostāju Covid-19 pandēmijas laikā un dalību tā pret Covid-19 ierobežojumiem vērstajos pasākumos.
Tādējādi LPV Rīgas sarakstā līdzās ilggadējiem politiķiem un pašreizējiem Rīgas domes deputātiem redzami arī sabiedrībā pazīstami cilvēki no dažādām jomām – bijušie ministri, garīdznieks, sportists, mūziķi, kā arī pazīstamu politiķu ģimenes locekļi.
Novadu lokomotīves
LPV sarakstos 15. Saeimas vēlēšanām līdzās partijas līderiem un Saeimas deputātiem redzami arī bijušie pašvaldību vadītāji, politiķi ar ilggadēju pieredzi, uzņēmēji un sabiedrībā pazīstamas personas.
* Vidzemes saraksta līdere ir pašreizējā Saeimas deputāte Linda Liepiņa. Ar otro numuru startē bijušais Valkas novada domes priekšsēdētājs un Vidzemes partijas vadītājs Vents Armands Krauklis. Viņš ir pieredzējis pašvaldību politiķis, kurš LPV komandā uzņēmies atbildību par partijas reģionālās politikas programmas izstrādi un tās praktisko īstenošanu. Viņš sarakstā sola ienest “veselīga nacionālisma” komponenti. Viņa lēmums startēt no Aināra Šlesera vadītās partijas izraisīja asu reakciju, īpaši viņa reiz vadītajā Valkas novadā. Publiskajā telpā izskanēja ļoti asi komentāri: viņa izvēle tika kritizēta, izmantojot ļoti skarbus apzīmējumus par politiskā kursa maiņu.
Trešais Vidzemes sarakstā ir Ringolds Balodis, Rīgas domes deputāts un pieredzējis jurists. Viņš savulaik bijis Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs. Ar ceturto numuru kandidē Līga Krapāne - žurnāliste un sabiedrisko attiecību speciāliste, kura savulaik bijusi vairāku Latvijas augstāko valsts amatpersonu preses sekretāre.
Piektais sarakstā ir bijušais Rīgas mērs un pieredzējis pašvaldību politiķis Andris Ārgalis, kurš savulaik pārstāvējis Tautas partiju. 17. sarakstā ir Saeimas deputāta Ričarda Šlesera sieva un LPV līdera Aināra Šlesera vedekla. Bet ar 18. numuru kandidē Sergejs Dolgopolovs, pieredzējis Latvijas politiķis un pašreizējais Rīgas domes deputāts, kurš Latvijas politikā un valsts pārvaldē darbojas jau kopš pagājušā gadsimta un ilgstoši bijis saistīts ar partiju „Saskaņa”.
* Latgales saraksta līderis ir bijušais Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs un pašreizējais Rēzeknes domnieks Aleksandrs Bartaševičs. Aiz viņa seko Saeimas deputātes Viktorija Pleškāne un Jekaterina Drelinga.
* Kurzemes saraksta līdere ir Saeimas deputāte un bijusī labklājības ministre Krišjāņa Kariņa valdībā Ramona Petraviča, kura savulaik pārstāvēja toreizējo “Kaimiņa partiju” - KPV LV. Ar otro numuru kandidē bijušā premjera Viļa Krištopana dēls, Saeimas deputāts Kaspars Krištopans. Trešais Kurzemes sarakstā ir finanšu konsultants un pašnodarbināta persona Sandis Pūce, kurš Saeimā veic arī Kurzemes saraksta līderes palīga pienākumus.
* LPV Zemgales saraksta līderis ir bijušais Valsts policijas Ceļu policijas biroja priekšnieks, tagad Saeimas deputāts Edmunds Zivtiņš. Ar otro numuru Zemgales sarakstā kandidē Jēkabpils novada domes deputāts un bijušais Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps. Trešā sarakstā ir projektu vadītāja Ligita Kolesnikova. Ceturtais Zemgales sarakstā ir Viktors Valainis, kurš ir tikai pašreizējā ekonomikas vārda un uzvārda brālis. LPV Viktors Valainis ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes docents, bijušais Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sporta katedras vadītājs.
Aģitācijas dīvainības
LPV darbība pirms 15. Saeimas vēlēšanām izcēlusies ar vairākām pretrunīgām un sabiedrības uzmanību piesaistījušām epizodēm. Visvairāk diskusiju raisījusi Aināra Šlesera plašā reklāmas kampaņa pirms oficiālā priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma, kā arī ļoti atšķirīgu politisko spēku un personību apvienošana vienā sarakstā.
* Viena no skaļākajām bija Aināra Šlesera reklāmas kampaņa pirms oficiālā priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma. Viņa dibinātā biedrība „Latvija pirmā” reklāmas izvietošanai bija paredzējusi vismaz 275 000 eiro. Politiķa attēli bija redzami uz Rīgas ēku brandmūriem, sabiedriskā transporta pieturvietās, digitālajos ekrānos, kā arī reklāmas skanēja komerciālajās radiostacijās. Kampaņas mērogs radīja jautājumus par to, vai ar biedrības starpniecību netiek apieta politisko partiju finansēšanas kārtība.
Politiķis skaidroja, ka reklāmas neesot partijas kampaņa, bet gan viņa paša personīgā reklāma un viņa grāmatas popularizēšana. Viņš arī uzsvēra, ka reklāmās neesot izmantota LPV simbolika un oficiāli viņš tobrīd vēl neesot bijis 15. Saeimas deputāta kandidāts. Ainārs Šlesers kritizēja arī pašreizējo politiskās aģitācijas regulējumu, norādot, ka tas esot pārāk ierobežojošs un traucējot politiķiem sevi pienācīgi reklamēt.
Kampaņa nonāca Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) uzmanības lokā. Birojs pieprasīja LPV paskaidrojumus par reklāmas kampaņu. KNAB pārbaudīja, vai biedrības apmaksātajā kampaņā nav saskatāma partiju finansēšanas normu apiešana. Viena no galvenajām reklāmas kampaņas pretrunām bija robeža starp politiķa personīgo popularizēšanu un politiskās partijas priekšvēlēšanu aģitāciju.
* Otra būtiska LPV īpatnība ir kandidātu sarakstu sastāvs. Partija savā programmā uzsver nacionālās, kristīgās un tradicionālās ģimenes vērtības, tomēr tās sarakstos nonākuši politiķi ar ļoti atšķirīgu politisko pagātni.
Viens no spilgtākajiem piemēriem ir Aleksandrs Bartaševičs, bijušais Rēzeknes mērs un ilggadējs „Saskaņas” politiķis, kurš vēlāk dibinājis partiju „Kopā Latvijai”. Aleksandra Bartaševiča nonākšana LPV komandā ir īpaši interesanta tāpēc, ka Aināra Šlesera vadītā partija vienlaikus cenšas sevi pozicionēt kā izteikti nacionāli konservatīvu politisko spēku. Tas rada jautājumu, cik lielā mērā LPV ideoloģija ir konsekventa un cik lielā mērā kandidātu izvēli nosaka vēlme piesaistīt pēc iespējas plašāku protestējošo vēlētāju loku. Līdzīga pretruna redzama arī vairāku bijušo partijas „Stabilitātei!” politiķu nonākšanā LPV sarakstos (Viktorija Pleškāne, Jekaterina Drelinga un Jeļena Kļaviņa). Līdz ar to vienā politiskajā spēkā nonākuši cilvēki ar ļoti atšķirīgu politisko pieredzi.
* Vēl viena bieži apspriesta LPV īpatnība ir Aināra Šlesera ģimenes klātbūtne politikā. Kritikas dēļ LPV dažkārt tiek raksturota kā politiska organizācija, kurā būtiska loma ir vienai ģimenei. Šleseru ģimenes vairāku paaudžu iesaiste politikā rada pretiniekiem iespēju partiju dēvēt par sava veida „politisko dinastiju”.
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31. augustā iepazīstināšanu ar deputātu kandidātu sarakstiem turpināsim ar “Jauno vienotību”.