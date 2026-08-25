Ventas rumba pēc postošās vētras
Pēc spēcīgās vētras, kas 22. un 23. augustā plosīja Latviju, Kuldīgā pamatīgi izmainījusies slavenā Ventas rumba.
Pēc spēcīgās vētras gaužām izmainījusies Ventas rumba. FOTO
Pēc spēcīgās vētras, kas 22. un 23. augustā plosīja Latviju, pamatīgi izmainījies Kuldīgas pilsētas simbols - Ventas rumba.
"Šajās dienās Ventas Rumba Kuldīgā redzama pavisam citā veidolā — pēc spēcīgās vētras un lielā ūdens tā teju pazudusi skatam zem mutuļojošās Ventas straumes," norāda Kuldīgas novada pašvaldība, publicējot vairākus foto ar iemūžinātajiem skatiem.
Pašvaldība norāda, ka fotoattēlos redzams "Ventas varenais spēks, kas vēlreiz atgādina, cik iespaidīga un neparedzama var būt daba". Tāpat pašvaldība atgādina, ka pie ūdens iedzīvotājiem jābūt īpaši piesardzīgiem. "Saskaņā ar meteorologu datiem, Ventā posmā no augšteces līdz Kuldīgai ūdens līmenis paaugstinājies par 2,4 līdz 2,8 metriem," uzsver pašvaldība.
Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs šodien, 25. augustā,Latvijas rietumu daļas upju baseinos ir spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums par augstu ūdenslīmeni. "Pēc brīvdienās aizvadītajām lietavām, kas daudzviet bija ļoti stipras un vietām pat ekstremālas, ūdenslīmenis upēs un ezeros turpina paaugstināties," brīdina LVĢMC.
"Bārtā, Ventā un to baseinu upēs ūdenslīmenis strauji paaugstinājās, daudzviet pārsniedzot trīs metru kāpumu. Arī citos Latvijas upju baseinos nokrišņu ietekmē tika novērota strauja ūdenslīmeņa paaugstināšanās, īpaši vairākās Lielupes baseina upēs un atsevišķās Gaujas un Daugavas baseina upēs. Applūdušas upju palienes un zemākās vietas. Rīgas līcī un Baltijas jūrā ietekošo upju lejteču posmos vēja ietekmē novērotas ūdenslīmeņa svārstības."
Ventas rumba pēc postošās vētras
Pēc spēcīgās vētras, kas 22. un 23. augustā plosīja Latviju, Kuldīgā pamatīgi izmainījusies slavenā Ventas rumba.
Jau ziņots, ka sestdien un tai sekojušajā naktī Latvijā plosījās pēdējās desmitgadēs stiprākā vasaras vētra, kurā vēja ātrums vietām pārsniedza 30 metrus sekundē. Negaiss izraisīja plašus bojājumus gan sadales, gan pārvades elektrotīklā, kuru rezultātā sākotnēji elektroapgāde bija pārtraukta aptuveni 277 000 klientu Latvijā. Pirmdienas rītā elektroapgādes traucējumi joprojām bija aptuveni 87 000 klientu visā Latvijā.