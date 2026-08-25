Latvijas Radio Ziņu dienests iestājas par Lībieti: “Viņš nedrīkst kļūt par vienīgo grēkāzi”
Latvijas Radio Ziņu dienesta kolektīvs publiskā vēstulē atvainojas klausītājiem par nepietiekamo informācijas apjomu postošās vētras laikā, taču nepiekrīt tam, ka lielākā personiskā atbildība jāuzņemas dienesta vadītājam Uģim Lībietim. Darbinieki pauž viņam atbalstu, aicina turpināt vadīt Ziņu dienestu un prasa izvērtēt arī Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) valdes un galvenās redaktores atbildību.
Pirmdien LSM izvērtēja savu darbu sabiedrības informēšanā pēc nedēļas nogalē Latviju skārušās postošās vētras. Lai gan informācijas aprite digitālajās platformās, televīzijā un radio bijusi plaša un nepārtraukta, izvērtējumā secināts, ka tieši radio ziņu segums nav bijis apmierinošs.
Uzņemoties atbildību par Latvijas Radio Ziņu dienesta darbu krīzes situācijā, tā līdzšinējais vadītājs Uģis Lībietis paziņoja par atkāpšanos no amata. Tomēr Ziņu dienesta kolektīvs uzskata, ka šāds iznākums nav taisnīgs.
Publiskās vēstules sākumā Ziņu dienesta darbinieki uzsver radio īpašo nozīmi krīzes situācijās, kad cilvēki var palikt bez citiem saziņas līdzekļiem. “Brīdī, kad pazūd elektrība, internets un mobilie sakari, daudziem tas kļūst par vienu no svarīgākajiem avotiem, kur uzzināt, kas notiek, ko darīt un kur meklēt palīdzību. Mēs Latvijas Radio Ziņu dienestā to labi apzināmies – tāpat kā atbildību, kas šādos brīžos gulstas uz mūsu pleciem,” norādīts vēstulē.
Kolektīvs atvainojas cilvēkiem, kuri vētras laikā ieslēdza Latvijas Radio, taču cerēto informāciju nesaņēma pietiekami operatīvi. Ziņu dienesta darbinieki atzīst, ka situācijas nopietnību varējuši novērtēt agrāk un labāk pielāgot tai savu darbu. “To nenoliedzam un savu daļu atbildības par notikušo uzņemamies,” teikts vēstulē.
“Medijs nevar izstāstīt to, ko pats vēl nav noskaidrojis”
Vienlaikus kolektīvs uzsver, ka Latvijas Radio Ziņu dienests pirms vētras, tās laikā un pēc tās turpināja strādāt, apkopojot informāciju no dienestiem, pašvaldībām un citiem uzticamiem avotiem.
“Latvijas Radio priekšrocība ir tā, ka ziņas ēterā skan katru stundu visu diennakti, un šo iespēju izmantojām, lai regulāri stāstītu par jaunāko, ko mums izdevās noskaidrot. Pēc vētras ziņas skanēja jau ik pusstundu, turpinājās arī ierastās ziņu programmas,” skaidro darbinieki.
Viņi atzīst, ka tagad iespējams vērtēt, vai noteiktos brīžos bija jārīkojas citādi, tomēr uzsver, ka ne viss bijis atkarīgs tikai no ziņu izlaidumu biežuma. “Biežāki ziņu izlaidumi neatjauno elektrību un mobilos sakarus, un medijs nevar izstāstīt to, ko pats vēl nav varējis noskaidrot. Tāpēc mums šķiet svarīgi godīgi runāt gan par to, ko varējām izdarīt labāk, gan par to, ko konkrētajos apstākļos izdarīt nebija mūsu spēkos.”
Kolektīvs nepiekrīt LSM valdes nostājai
Latvijas Radio Ziņu dienesta darbinieki norāda, ka viņu ikdienas uzdevums ir prasīt atbildību no amatpersonām, tādēļ būtu negodīgi šādus pašus jautājumus neuzdot arī sev. Tomēr atbildības uzņemšanās nozīmējot arī godīgi izvērtēt, kurš un par ko bijis atbildīgs.
“Tieši šajā jautājumā mēs nepiekrītam LSM valdes nostājai un tam, ka lielākā personiskā atbildība par vētras laikā pieļautajām kļūdām LSM komunikācijā šobrīd gulstas uz Latvijas Radio Ziņu dienesta vadītāju Uģi Lībieti, kurš pēc notikušā paziņojis par atkāpšanos no amata,” paziņojis kolektīvs.
Darbinieki uzskata, ka Lībieša atkāpšanās nav taisnīgs situācijas risinājums. “Uģim ir Ziņu dienesta kolektīva atbalsts un uzticība, un mēs vēlamies, lai viņš turpina vadīt dienestu. Mēs ar viņu strādājam ikdienā un uzskatām viņu par labu vadītāju.”
Vēstulē uzsvērts, ka arī vētras laikā Lībietis sekojis notiekošajam, nepārtraukti sazinājies ar kolēģiem, dalījies ar informāciju un bijis gatavs iesaistīties. “Tika pieļautas kļūdas, bet mēs neredzam viņa rīcībā tādu bezdarbību vai nolaidību, kuras dēļ viņam būtu jāatstāj amats,” teikts paziņojumā.
Kāpēc plašāku problēmu dēļ atbild viens cilvēks
Ziņu dienesta kolektīvs atgādina, ka arī pati LSM valde atzinusi vairākas plašākas problēmas – nepilnības savstarpējā saziņā un darba koordinēšanā, novēlotu lēmumu pieņemšanu un nepieciešamību pēc skaidrākas rīcības kārtības krīzes situācijās. “Mēs šiem secinājumiem piekrītam. Tieši tāpēc mums nav saprotams, kādēļ par kļūdām, kuras pats LSM atzīst par plašākām, tik liela atbildība šobrīd koncentrēta uz vienu cilvēku,” norāda darbinieki.
Vētra, viņuprāt, izgaismojusi līdz galam neatrisinātus jautājumus pēc Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas apvienošanas.
“Kurā brīdī ar ierasto ziņu ritmu vairs nepietiek un jāpāriet citā darba režīmā? Kurš par to lemj? Kā šādā situācijā tiek koordinēts viss LSM darbs un kurš redz kopainu?” jautāts vēstulē.
Kolektīvs uzsver, ka nemēģina Lībieša vietā atrast kādu citu vainīgo. “Mēs negribam Uģa vietā atrast kādu citu vienīgo grēkāzi un nerādām ar pirkstu arī uz citu LSM redakciju. Mūsuprāt, šajā situācijā nav jāmeklē viens cilvēks, uz kuru uzlikt visu atbildību. Ja problēmas bijušas vairākos līmeņos un mūsu kopīgajā darbā, tad arī secinājumi jāizdara visiem.”
“Mūsu argumenti nav sadzirdēti”
Pirms vēršanās pie sabiedrības Ziņu dienesta darbinieki esot mēģinājuši situāciju pārrunāt LSM iekšienē. Tomēr pēc sarunas viņiem neesot radusies pārliecība, ka kolektīva argumenti ir sadzirdēti. “Uz vairākiem būtiskiem jautājumiem atbildes tā arī nesaņēmām. Tas liek secināt, ka problēmas LSM iekšējā komunikācijā, kuras spilgti izgaismoja jau nesenās domstarpības par zīmoliem, nav atrisinātas,” teikts vēstulē.
Darbinieki uzsver, ka iekšējā komunikācija nedrīkst aprobežoties tikai ar vadības lēmumu izskaidrošanu. “Tai jābūt sarunai abos virzienos, kurā vadība ir gatava ne tikai runāt, bet arī uzklausīt un sadzirdēt kolektīvu.”
Viņus bažīgus darot arī tas, kā tiek izmantota sabiedrības kritika par LSM darbu vētras laikā. “Sabiedrības kritika ir jāuzklausa, kļūdas ir jāatzīst un no tām jāmācās, taču tā nedrīkst kļūt par ērtu pamatojumu, lai plašākas organizācijas problēmas personificētu vienā cilvēkā un ar viņa aiziešanu radītu iespaidu, ka atbildības uzņemšanās ir notikusi un problēma atrisināta.”
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Aicina vērtēt arī LSM augstākās vadības atbildību
Latvijas Radio Ziņu dienesta kolektīvs neprasa LSM valdei atzīt, ka radio vētras laikā visu izdarījis pareizi. Darbinieki esot gatavi izvērtēt savu darbu, uzklausīt kritiku un veikt nepieciešamās izmaiņas.
Tomēr, viņuprāt, gandrīz divus gadus pēc Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas apvienošanas joprojām nav skaidrs, kā visām sabiedriskā medija daļām kopīgi jārīkojas krīzē. “Ar apvienošanu vien nepietiek, lai izveidotu vienotu un labi vadītu sabiedrisko mediju. Ir vajadzīga skaidra atbildība, saprotama lēmumu pieņemšana un skaidrība par to, kurš un ko dara krīzes brīdī,” paziņojis kolektīvs.
Darbinieki aicina LSM valdi atzīt ne tikai Latvijas Radio Ziņu dienesta kļūdas, bet arī savu un visa sabiedriskā medija atbildību. “Ja pēc notikušā tiek vērtēts Latvijas Radio Ziņu dienesta un tā vadītāja darbs un atbildība, tad, mūsuprāt, tikpat godīgi ir jāizvērtē arī LSM valdes un galvenās redaktores darbs – gan gatavojoties iespējamajai krīzei, gan tās laikā.”
Vēstulē norādīts, ka saskaņā ar LSM iekšējiem normatīvajiem aktiem rīcību nestandarta situācijās koordinē LSM galvenais redaktors, savukārt ziņu dienesti īsteno pieņemtos lēmumus.
“Tāpēc atbildība par sabiedriskā medija darbu nevar sākties un beigties vienā redakcijā. Ja prasām atbildību, tad tā jāvērtē visos līmeņos – arī LSM augstākajā vadībā,” uzsver Ziņu dienesta darbinieki.
Vēstules noslēgumā kolektīvs aicina koncentrēties nevis uz viena vainīgā atrašanu, bet uz sistēmisku problēmu novēršanu.
“Nākamajā iespējamajā krīzē cilvēkam, kurš paliks bez elektrības, interneta vai mobilajiem sakariem un ieslēgs Latvijas Radio, nebūs svarīgi, kā LSM iekšienē sadalīta atbildība. Viņam būs svarīgi saņemt vajadzīgo informāciju. Tāpēc šobrīd svarīgākais ir nevis atrast vienu grēkāzi, bet panākt, lai mēs visi no notikušā būtu mācījušies un nākamreiz savu darbu izdarītu labāk.”
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