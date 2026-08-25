Vētra izpostījusi Latvijas dabas parkus: gāzti desmitiem koku, viens parks apmeklētājiem slēgts
Nedēļas nogales spēcīgā vētra radījusi apjomīgus postījumus AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekotajā teritorijā un atpūtas objektos. Vētra nodarījusi postījumus Skrīveru dendroloģiskā parka un LVM arborētuma Kalsnavā teritorijā, kā arī LVM dabas parkā Tērvetē un vairākās bezmaksas atpūtas vietās. Pašlaik LVM darbinieki turpina darbu pie vētras seku likvidēšanas un veic pasākumus apmeklētāju drošības nodrošināšanai.
Cietusi rododendru kolekcija LVM arborētumā Kalsnavā
Apsekojot LVM arborētuma Kalsnavā teritoriju, konstatēts, ka vētrā gāzušies apmēram 50 koki, ir cietusi rododendru kolekcija, bojāts žogs aptuveni 102 metru garumā, kā arī bojāta rekreācijas infrastruktūra bezmaksas atpūtas vietā.
“Arborētums Kalsnavā ir atvērts apmeklētājiem, taču, ņemot vērā, ka vētras sekas sastopamas vairākās tā daļās, var būt nelieli ierobežojumi piekļuvei atsevišķām teritorijām. Aicinām sekot aktuālajai informācijai objekta sociālo mediju platformās,” aicina LVM arborētuma Kalsnavā vides projektu speciālists Gatis Teilis.
Apmeklētāju drošībai slēgts Skrīveru dendroloģiskais parks
Bojājumi konstatēti arī citos dendroloģiskajos stādījumos. Kokneses parkā saņemta informācija par vētrā gāztiem kokiem, savukārt Skrīveru dendroloģiskajā parkā bojāta lapene un soli.
Rūpējoties par apmeklētāju drošību, Skrīveru dendroloģiskais parks uz laiku ir slēgts, lai veiktu vētras seku novēršanas darbus un sakārtotu teritoriju.
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Vētras sekas novērš arī Jaunmoku pils teritorijā
LVM Jaunmoku pils vētrā nav cietusi, taču pils parkā bojāta apmeklētāju iecienīta liepa, vītols un vairāki citi koki. Apmeklētāju drošībai daļa parka teritorijas pašlaik pieejama ar ierobežojumiem, un pils speciālisti aicina ievērot teritorijā izvietotos norobežojumus.
Tērvetē gāzti vairāki desmiti koku
Nelieli bojājumi konstatēti arī LVM dabas parkā Tērvetē. Pēc sākotnējām aplēsēm vētrā gāzti aptuveni 30–40 koki, kā arī bojāta atsevišķa infrastruktūra – laterna, Pasaku meža vārti un informatīvie vides materiāli Kurbada zemē.
Atsevišķās parka daļās turpinās kritušo koku novākšanas darbi un lielo ceļu attīrīšana no lauztajiem zariem. Šie darbi neietekmē parka pieejamību vai apmeklētāju drošību.
Dodoties uz mežu, jābūt piesardzīgiem!
Apjomīga teritoriju apsekošana pašlaik notiek arī LVM bezmaksas atpūtas vietās, kas visbiežāk atrodas meža ielokā vai lielu koku tuvumā. Pašlaik nav ziņu par ievērojamiem bojājumiem pašā atpūtas vietu infrastruktūrā, taču LVM speciālisti konstatējuši atsevišķus kokus, kas nogāzušies to tuvumā.
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Ņemot vērā, ka vētrā bojātie koki joprojām var gāzties, LVM aicina pirms došanās mežā izvērtēt nepieciešamību apmeklēt vētras skartās teritorijas un ievērot īpašu piesardzību.