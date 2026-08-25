Trešdien nav gaidāmi nokrišņi.
Sabiedrība
Šodien 14:45
Trešdien Latvijā valdīs mierīgs un sauss laiks - vietām iesils līdz +22 grādiem
Trešdien Latvijā nav gaidāmi būtiski nokrišņi un pūtīs lēns vējš, prognozē sinoptiķi.
Mākoņu daudzums būs mainīgs. Naktī un agrā rītā dažviet veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, galvenokārt ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš.
Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +6..+11 grādi, vietām piekrastē - līdz +14 grādiem. Dienā gaisa temperatūra sasniegs +18..+22 grādus.
Rīgā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņus tie nenesīs. Vējam lēni pūšot no ziemeļu puses, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +10..+12 grādiem un dienā svārstīsies ap +20 grādiem.