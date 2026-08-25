Trešdien Latvijā valdīs mierīgs un sauss laiks – vietām iesils līdz +22 grādiem
Foto: LETA
Trešdien nav gaidāmi nokrišņi.
Sabiedrība

Trešdien Latvijā valdīs mierīgs un sauss laiks - vietām iesils līdz +22 grādiem

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Jauns.lv/LETA

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Trešdien Latvijā nav gaidāmi būtiski nokrišņi un pūtīs lēns vējš, prognozē sinoptiķi.

Trešdien Latvijā valdīs mierīgs un sauss laiks – v...

Mākoņu daudzums būs mainīgs. Naktī un agrā rītā dažviet veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, galvenokārt ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš.

Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +6..+11 grādi, vietām piekrastē - līdz +14 grādiem. Dienā gaisa temperatūra sasniegs +18..+22 grādus.

Rīgā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņus tie nenesīs. Vējam lēni pūšot no ziemeļu puses, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +10..+12 grādiem un dienā svārstīsies ap +20 grādiem.

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