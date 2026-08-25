Neizprotams lidojums: ASV militārā lidmašīna pēc atrašanās Rīgā nosēdusies Maskavas lidostā
ASV Gaisa spēku militārā transporta lidmašīna Boeing C-17 Globemaster III nosēdusies Maskavas Vnukovas lidostā.
Pirms lidojuma uz Maskavu lidmašīna atradās Rīgā, kur tā ieradās 23. augustā, liecina "Flightradar24" dati.
Iepriekšējā lidojumu vēsturē kā viena no izlidošanas vietām norādīta Kemp Springsa Merilendas štatā. Tur atrodas Endrjūsas apvienotā bāze (Joint Base Andrews), kur tiek izmantotas arī lidmašīnas, ar kurām pārvietojas ASV prezidents.
Kāpēc amerikāņu militārā lidmašīna lidoja uz Maskavu, nav zināms.
Par šo vizīti oficiāla informācija nav publiskota, vēsta "Visegrád 24".
A US Air Force Boeing C-17 Globemaster III military transport aircraft has landed at Moscow’s Vnukovo Airport— Visegrád 24 (@visegrad24) August 25, 2026
Before flying to Moscow, the aircraft was in Riga, where it arrived on August 23, according to Flightradar24 data.
In its previous flight history, one of the departure… pic.twitter.com/KBKjUZ6nZT
Pēdējos mēnešos Krievijas varas iestādes gaida ASV prezidenta īpašā pārstāvja Stīva Vitkofa un Donalda Trampa znota Džareda Kušnera vizīti. Iepriekšējās miera sarunu kārtās viņi bija ASV starpnieki starp Maskavu un Kijivu. Pašlaik šis process ir iesaldēts, raksta "Meduza".
2025. gada februārī Maskavas Vnukovas lidostā ieradās ASV Gaisa spēku lidmašīna - biznesa reaktīvā lidmašīna Gulfstream C-37B. Vēlāk kļuva zināms, ka tā uz Maskavu nogādāja kriptovalūtu biržas BTC-e dibinātāju Aleksandru Vinniku. Viņš tika atgriezts Krievijā apmaiņas rezultātā ar ASV.
Vinniks tika apmainīts pret ASV skolas skolotāju Marku Fogelu, kuram Krievijā bija piespriests 14 gadu cietumsods par "narkotiku kontrabandu".