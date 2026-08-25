Skapis ar ventilāciju un foliju: Ogrē policija atklāj neparastu marihuānas audzētavu
Likumsargi Ogrē kādā dzīvoklī atklājuši ar apgaismojumu, ventilāciju un foliju aprīkotā skapī izveidotu marihuānas audzētavu. Kratīšanas laikā izņemts apmēram 500 gramu izžāvētas marihuānas, viens stāds, kā arī sēklas.
Šā gada 19. augustā Valsts policijas likumsargi ieguva informāciju par vīrieti, kurš savā dzīvesvietā Ogres pilsētā audzē marihuānu. Nākamajā dienā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirkņa likumsargi ieradās šajā adresē, lai veiktu kratīšanu.
Kratīšanas laikā tika izņemts apmēram 500 gramu izžāvētas augu izcelsmes vielas, kas, visticamāk, ir marihuāna, desmit iepakojumu ar sēklām un 14 tukši iepakojumi. Tāpat skapī likumsargi konstatēja vienu marihuānas stādu. Izņemtās vielas ir nosūtītas ekspertīzes veikšanai.
Aizdomās par šo noziedzīgo nodarījumu tika aizturēts 1991. gadā dzimis vīrietis, kurš iepriekš nav nonācis policijas redzeslokā.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 256. panta pirmās daļas un Krimināllikuma 253. panta pirmās daļas – par narkotiskās vai psihotropās vielas saturošu augu neatļautu sēšanu vai audzēšanu un par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu bez nolūka tās realizēt.
Minētajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.