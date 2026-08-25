Sociālajos tīklos plašu ažiotāžu sacēlis kāds foto ar Latvijas premjerministru Andri Kulbergu
Sociālajā vietnē "X" negaidīdu popularitāti iemantojis kāds foto, kurā Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs iemūžināts līdzās Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim un Ukrainas pirmajai lēdijai Olenai.
"Ko Latvijas premjerministrs ēd?" jautri vaicājusi Mira, pievienojot ierakstam foto, kurā Kulbergs blakus Ukrainas pirmajam pārim izskatās kā milzis. "Krievu asaras," pauž Krauts. "Viņš regulāri uzturā lieto Igaunijas nacionālo gardumu - "Kārums" sieriņu," iesmej kāds cits. Bet Džejs norāda, ka iespējams, Kulbergs ir cilvēkēdājs.
What does the Latvian prime minister eat pic.twitter.com/c3VgrM8toC— Mira of Kyiv 🇺🇦 (@reshetz) August 24, 2026
"Mums Latvijā ir tradīcija, kas paredz to, ka katrs jaunais premjerministrs apēd iepriekšējo," pie ieraksta jautri norādījusi Inga. Bet bijušais aizsardzības ministrs Artis Pabriks uzsvēris, ka "mēs esam cilvēki no Ziemeļeiropas!"
Kā liecina publiski pieejamā informācija, Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs ir 1.99m garš, kamēr Zelenskis ir aptuveni 1.70m garš, bet viņa sieva - 1.65m gara. Cita starpā arī Krievijas vadoņa Vladimira Putina augums tiek lēsts 1.65m-1.70m robežās. Tikmēr arī pārējo Baltijas valstu politiskie līderi ir salīdzinoši gari - Lietuvas prezidents Gitans Nausēda ir aptuveni 1.93m garš, bet Igaunijas prezidents Alars Karis aptvueni 1.85m garš.
Jau ziņots, ka 24. un 25. augustā Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs bija devies darba vizītē Ukrainā, kur piedalījās Ukrainas neatkarības atjaunošanas 35. gadadienas pasākumos un Labas gribas koalīcijas sanāksmē.