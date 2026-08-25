No jaunības ironijas līdz romantisma sapņiem: “Lielais dzintars” aicina uz kamermūzikas koncertiem
Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” septembra nogalē atsāksies kamermūzikas koncertu sērija “Personīgi”. Līdz gada noslēgumam trīs notikumos uz personīgāku satikšanos mūzikā aicinās Latvijas un ārvalstu mākslinieki – Nora Kalniņa, Rihards Plešanovs, Ivars Šteinbergs, Marta Kauliņa-Pelnēna, stīgu kvartets “Berči”, Daniils Bulajevs, Dora Kokaša un Irina Zaharenkova.
“Šajos koncertos esam tuvu mūziķiem, varam ieskatīties viņiem acīs un ne tikai emocionāli, bet arī fiziski sajust mūzikas vibrācijas. Dzejas dienu laikā būs iespēja satikt vienu no mūslaiku spilgtākajiem literātiem, dzejasstāstu lielmeistaru Ivaru Šteinbergu, kura pantus rotās Noras Kalniņas spirgtā balss.
Oktobrī būs liepājnieku parāde: Martas Kauliņas-Pelnēnas skatuviskais šarms savienosies ar Berči vārdā nosauktā stīgu kvarteta frekvencēm, un netiks aizmirsts šīgada jubilārs Pēteris Vasks. Savukārt decembrī klausīsimies izcilo Daniilu Bulajevu, kurš programmā licis vienkop romantisma laikmeta ģimenes draugus un pulcējis sev līdzās brīnum dzirkstīgu čellisti un pianisti. Pēc katra koncerta satiekamies sarunās ar mūziķiem, un jautājumus viņiem aicināts uzdot ikviens,” notikumus ieskicē Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” mākslinieciskais vadītājs Orests Silabriedis.
Pirmā satikšanās gaidāma jau 20. septembrī plkst. 15.00 ar dziedātāju Noru Kalniņu, pianistu Rihardu Plešanovu un dzejnieku Ivara Šteinbergu dzejas koncertā “Jaunība”, kas balstās Šteinberga godalgotā dzejas krājuma “Jaunība” (“Neputns”, 2022) idejās. Mākslinieku trio ir vienaudži un šajā programmā caur mūziku un tekstu pārdomātā un ironiskā veidā apcer jaunības krāšņumu, eksperimentējot ar muzikāli tehniskajām robežām.
Īpaši šim dzejas koncertam komponists Henrijs Poikāns radījis jaundarbu “Kopš tevi zinu” ar Ivara Šteinberga tekstu. Līdzās tam koncertā izskanēs Georga Pelēča, Jēkaba Nīmaņa, Annas Fišeres, Evijas Skuķes, Jēkaba Bernāta kompozīcijas, kā arī viens Džona Keidža opuss.
Koncertsērijas turpinājumā – 25. oktobrī plkst. 15.00 izdomas bagātā un daudzpusīgā sitaminstrumentāliste Marta Kauliņa-Pelnēna kopā ar labi pazīstamo stīgu kvartetu “Berči” piedāvās klausītājiem skaņdarbus, kas rosina klātbūtnes sajūtu un godina Latvijā dzimušu mūziku.
Speciāli šim koncertam Rihards Dubra pēc Martas Kauliņas-Pelnēnas ierosinājuma komponē jaundarbu vibrofonam un stīgu kvartetam “Tauriņi vējā”. Viņš savulaik veltījis mūziķei opusu “Magnolija” solo vibrofonam, un arī tas skanēs koncertā. Par godu latviešu mūzikas korifejam un šī gada jubilāram Pēterim Vaskam skanēs komponista Piektais stīgu kvartets, līdzās tam – Georga Pelēča siltā un klausītāju iemīļotā kompozīcija “Plaukstošais jasmīns” un Jēkaba Jančevska izjustā kompozīcija vijolei un vibrofonam “Meditācija gaismai”.
Gada noslēgumā 6. decembrī plkst. 15.00 vācu un austriešu romantisma laika mūzika atklās sapņus, kas ved uz fantāzijas zemēm, tikko nojaušamas mīlestības pusvārdus, maigumu un daili.
Talantīgais latviešu vijolnieks Daniils Bulajevs kopā ar domubiedriem – ungāru čellisti Doru Kokašu (Dóra Kokas) un igauņu pianisti Irinu Zaharenkovu (Irina Zahharenkova) – šai koncertprogrammai izvēlējušies četrus komponistus, kurus vieno līdzīgi mākslinieciskie ideāli, un trijus no tiem saista arī mīlestība un draudzība. Programmā izskanēs Franča Šūberta Pirmais klaviertrio, Klāras Šūmanes Trīs romances, Roberta Šūmaņa “Fantāzijskaņdarbi” un Johannesa Brāmsa Pirmais klaviertrio.
Raksturīgi koncertsērijai “Personīgi” – pēc katra koncerta apmeklētāji aicināti pulcēties koncertzāles 2. stāva galerijā, kur būs iespēja satikt mūziķus neformālā gaisotnē un uzdot jautājumus par viņu radošo ceļu, iedvesmas avotiem un izaicinājumiem.