Papīra receptēm gals? Valdība pievelk skrūves zāļu izrakstīšanai
Nacionālais veselības dienests (NVD) varēs ierobežot ārstniecības iestādēm izsniedzamo papīra recepšu veidlapu daudzumu, paredz otrdien valdībā apstiprinātie jaunie recepšu izrakstīšanas un aprites noteikumi.
Stingrāka kontrole pamatota ar NVD un Veselības inspekcijas (VI) konstatētajiem pārkāpumiem. Atklāti gadījumi, kad receptes izraksta personas, kurām nav tiesību to darīt, narkotiskās un psihotropās zāles tiek izrakstītas uz citas personas vārda, medicīniskajā dokumentācijā nav informācijas par visām izrakstītajām zālēm vai medikamenti izrakstīti nepamatoti un pārmērīgā daudzumā.
Veselības ministrija (VM) skaidro, ka izmaiņu mērķis ir padarīt zāļu izrakstīšanu drošāku un pārskatāmāku, efektīvāk atklāt pārkāpumus un mazināt kļūdu, krāpšanas un bīstamu zāļu nepamatotas lietošanas risku. Izsniedzamo veidlapu daudzumu plānots aprēķināt, ņemot vērā iepriekšējā ceturksnī izrakstīto papīra recepšu skaitu un piemērojot koeficientu 0,7, vai izvērtējot ārstniecības iestādes pamatojumu. NVD varēs daudzumu pārskatīt, ja tiks konstatēts nepamatots pieprasījums, būtiskas atšķirības vai izmaiņas ārstniecības iestādes darbības apjomā.
Papīra recepšu aprite joprojām ir ievērojama - 2025. gadā aptiekās atprečoti aptuveni 418 000 papīra recepšu. VM norāda, ka tās kontrolēt ir grūtāk, tādēļ paredzēts pāriet uz e-recepti kā primāro zāļu izrakstīšanas veidu.
Papīra receptes turpmāk varēs izmantot tikai atsevišķos gadījumos, piemēram, ilgstošu E-veselības sistēmas darbības traucējumu laikā, ja pacientam zāles nepieciešamas steidzami, vai receptes izmantošanai valstī, ar kuru nav nodrošināta Latvijas e-recepšu pārrobežu apmaiņa.
Narkotiskās un psihotropās zāles, kā arī zāles, kuras Zāļu valsts aģentūra atzinusi par narkotiskiem analgētiskiem līdzekļiem, varēs izrakstīt tikai īpašajā e-receptē. Elektroniskā sistēma ļauj identificēt izrakstītāju, pārbaudīt pacientam jau izrakstītās zāles, kontrolēt devas un izrakstīšanas biežumu, kā arī ātrāk atklāt aizdomīgus gadījumus.
Līdz jauno noteikumu spēkā stāšanās dienai uz papīra īpašās receptes izrakstītās narkotiskās vai tām pielīdzinātās psihotropās zāles varēs saņemt trīs mēnešus no receptes izrakstīšanas dienas. Paaugstināta riska zālēm saglabāsies septiņu dienu receptes derīguma termiņš.
Jaunais regulējums arī paplašina recepšu izrakstītāju loku. Receptes savas profesionālās kompetences ietvaros varēs izrakstīt zobārsti, savukārt rezidenti un ārsti stažieri, kuriem reģistrēta darbavieta, to varēs darīt sertificēta speciālista vadībā.
Psihiatri, narkologi, atkarību psihiatri, neirologi, algologi un ģimenes ārsti varēs izrakstīt psihotropās zāles un narkotiskos analgētiskos līdzekļus ārstēšanas kursam līdz trim mēnešiem neatkarīgi no tā, vai zāles ir kompensējamas.
Ārsti un ārstu palīgi jeb feldšeri, kuri nestrādā ārstniecības iestādē, bet kuriem ir derīga profesionālā reģistrācija, varēs izrakstīt zāles sev jeb Recipe pro me. Ārsts 12 mēnešu periodā varēs izrakstīt līdz 50 parastajām receptēm, bet ārsta palīgs - līdz 30 receptēm. Zāles varēs izrakstīt ne ilgāk kā viena mēneša patēriņam.
Šīm personām ārstniecības personu reģistrā kā darbavietu norādīs Recipe pro me. Informācija netiks publiskota, bet ļaus E-veselības sistēmā identificēt receptes izrakstītāju. Jaunu veidlapu saņemšanai būs jānodod NVD neizlietotās vai nederīgās veidlapas un jāiesniedz pieprasījums.
Ārstniecības personai medicīniskajā dokumentācijā būs jānorāda receptes izrakstīšanas pamatojums atbilstoši pacienta diagnozei. Uz vienas receptes varēs izrakstīt tikai vienu medikamentu. Precizētas arī pacientu identifikācijas prasības, bet normas par vairākkārt izmantojamo papīra recepšu fizisko apriti nav pārņemtas, jo uzskaiti turpmāk nodrošinās elektroniski.
Narkotisko vai tām pielīdzināto psihotropo zāļu īpašās receptes būs jāglabā piecus gadus, pārējās īpašās receptes - trīs gadus, bet parastās receptes - vienu gadu. Citās Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs vai Šveicē izrakstītās receptes būs jāglabā trīs gadus.
Recepšu aprites nodrošināšanai tiks apstrādāti pacientu un ārstniecības personu identifikācijas dati, informācija par receptēm, diagnozēm, izrakstītajām un izsniegtajām zālēm, kompensāciju, kā arī personām, kuras pacienta vietā iegādājas zāles. Dati nepieciešami recepšu izpildei, zāļu aprites kontrolei un iespējamo pārkāpumu novēršanai.
Latvijas Farmaceitu biedrība iebilda pret noteikumos iekļautajām normām par īpašo recepšu derīgumu līdz 180 dienām un to atprečošanu pa daļām, jo tās piemēros tikai no 2028. gada 8. janvāra. Biedrības ieskatā, tas var maldināt ārstniecības personas un pacientus, tādēļ tā rosināja normas pagaidām neiekļaut un skaidrāk noregulēt pārejas periodu.
Aptieku Biedrība norādījusi, ka iespēja izrakstīt zāles līdz sešus mēnešus ilgam ārstēšanas kursam var samazināt pirmreizēji izsniegto recepšu skaitu un līdz ar to arī farmaceita pakalpojuma maksas apmēru. Biedrība rosināja izvērtēt finansiālo ietekmi un noteikt farmaceita pakalpojuma maksu par katru receptes apkalpošanas epizodi.
Arī Latvijas Farmaceitiskās aprūpes asociācija uzsvēra, ka sešus mēnešus derīga recepte palielinās atkārtotu zāļu izsniegšanas reižu skaitu, par kurām farmaceitam nav paredzēta atsevišķa samaksa. Asociācija rosināja noteikumu virzību apturēt līdz skaidra apmaksas risinājuma izstrādei.
Savukārt Latvijas Ārstu biedrība un Latvijas Ģimenes ārstu asociācija iebilda pret prasību ārstam, kurš nestrādā ārstniecības iestādē un vēlas izrakstīt zāles sev, uzturēt aktīvu profesionālo reģistrāciju. Organizācijas rosināja šādas tiesības piešķirt arī pensionētiem ārstiem un zobārstiem, kuri iepriekš bijuši reģistrēti. Ģimenes ārstu asociācija arī iebilda pret parastajās papīra receptēs norādīto zāļu datu obligātu nodošanu E-veselības sistēmai neatkarīgi no pacienta gribas. Asociācija rosināja noteikt, ka šādu informāciju aptieka sistēmā sniedz tikai pēc pacienta lūguma, izņemot īpaši noteiktus gadījumus.
NVD iespējamās papildu administratīvās izmaksas novērtētas 41 882 eiro apmērā. Ārstiem un ārstu palīgiem, kuri nestrādā ārstniecības iestādē, vienreizējās administratīvās izmaksas saistībā ar recepšu veidlapu maiņu provizoriski novērtētas 44 890 eiro apmērā. Pacientiem, ārstniecības iestādēm un aptiekām būtisku administratīvā sloga pieaugumu VM neprognozē.