Ukraiņu karavīrs apsūdz “Progresīvos” par savu iesaisti politiskā aģitācijā. Progresīvie skaidro notikušo
Ukraiņu karavīrs Serhijs Šakuns (Sergiy Shakun) partiju “Progresīvie” un tās biedru, bijušo Latvijas aizsardzības ministru Andri Sprūdu apsūdz par to, ka pret paša gribu iepīts progresīvo priekšvēlēšanu aģitācijā, un apsūdz bijušo ministru, ka viņš tikai tēlo atbalstu Ukrainā cīņā pret krieviem un Ukrainas valsti dēvē par “projektu”. “Progresīvie” Jauns.lv skaidro viņiem izteiktos pārmetumus.
Serhijs Šakuns savā “Facebook” profilā ierakstījis: “Laikā, ko pavadu Latvijā – Ukrainai draudzīgā valstī, kurā ārstējos un rehabilitējos, – esmu saticis daudzus Latvijas iedzīvotājus. Tie ir cilvēki, kuri palīdz Ukrainai un Ukrainas bruņotajiem spēkiem: parasti iedzīvotāji, uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji, kā arī ministri un Latvijas iestāžu vadītāji.
Visas šīs tikšanās norisinājās draudzīgā un atklātā gaisotnē. Mēs pateicāmies cilvēkiem, kuri ziedo naudu automašīnu iegādei, paši tās iegādājas un nodod savus auto Ukrainas vajadzībām. Arī valsts un pašvaldību pārstāvjiem pateicāmies par Ukrainai nodoto neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnu skaitu.
Taču, kā mēdz teikt, bez karotes darvas medus mucā neiztikt.
Kopā ar manu draugu Oleksiju Anuli un Romānu Meļņiku (Mammontu) mēs atradāmies Ogres pilsētas bibliotēkā. Sarunājāmies, kad pie mums pienāca kāds vīrietis, sasveicinājās un stādījās priekšā kā bijušais Latvijas aizsardzības ministrs (2023.–2026. gadā).
Mēs parunājām burtiski dažas minūtes. Es viņam jautāju, vai viņš palīdz Ukrainai un Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Skaidru atbildi es nesadzirdēju.
Vēlāk mūsu Latvijas draugi mums pastāstīja par viņa politisko nostāju attiecībā uz Ukrainu, tostarp par viņa izteikumiem un attieksmi pret Ukrainas valstiskumu (pēc viņa domām, Ukraina ir projekts, nevis valsts).
Andris Sprūds radiointervijā daļēji piekrīt Krievijas diktatoram, ka Ukraina ir nevis valsts, bet projekts (krievu val.):
Kad mēs jau devāmies prom no bibliotēkas, mēs atkal sastapāmies. Es viņam pateicu pavisam vienkāršu lietu: Latvijai ir jābūt vienotai, jāstiprina sava valsts un jāmācās no Ukrainas pieredzes, kas šodien, maksājot ar savu pilsoņu dzīvībām, aizstāv savu neatkarību.
Tajā brīdī viņa cilvēkiem rokās bija viņa pārstāvētās partijas politiskie materiāli. Kā zināms, Latvijā tuvojas vēlēšanas, tāpēc viņu atrašanās bibliotēkā bija acīmredzami saistīta ar politisko darbību. Es arī pateicu: ja jūs patiešām vēlaties palīdzēt Ukrainai un Ukrainas bruņotajiem spēkiem, es atstāju savu tālruņa numuru.
Taču pats interesantākais notika vēlāk.
Pēc spēcīgās vētras, kas 22. augustā skāra Latviju, nākamajā dienā daudzviet bija problēmas ar elektrību un sakariem. Tikai pēc ierašanās Rīgā mums izdevās normāli atjaunot sakarus.
Bet 24. augustā, Ukrainas Neatkarības dienā, mani Latvijas draugi parādīja man bijušā aizsardzības ministra politiskās partijas videomateriālu. Un šajā video izmantots fragments no mūsu tikšanās Ogres pilsētas bibliotēkā. Turklāt parādīts brīdis, kad viņš pienāk pie manis – Ukrainas bruņoto spēku karavīra – un sasveicinās ar mani.
Es uzskatu, ka tas ir nepieļaujami. Bez manas atļaujas izmantot manu attēlu militārajā formā, mūsu tikšanās un rokasspiediena faktu savā politiskajā reklāmā ir vismaz neētiski. Īpaši ciniski šī situācija izskatās tad, ja cilvēks, kurš, cik man zināms, nav sniedzis nekādu palīdzību Ukrainas bruņotajiem spēkiem, savā politiskajā darbībā izmanto Ukrainas karavīra tēlu, radot iespaidu par atbalstu Ukrainai.
Tāpēc mana prasība ir vienkārša un skaidra: Izņemiet no politiskā videomateriāla epizodi, kurā izmantota mūsu sasveicināšanās un mans attēls.
Es neesmu devis atļauju izmantot savu tēlu jūsu politiskajā reklāmā. Ja jūs esat izteicies, ka Ukraina ir projekts, tad esiet pietiekami drosmīgs pārskatīt savu nostāju un atvainoties Ukrainai un ukraiņiem. Ja vēlaties runāt par atbalstu Ukrainai, parādiet to nevis politiskos videomateriālos, bet konkrētos darbos.
Bet, ja vēlaties paspiest mums roku, nofotografēties un parunāties, jums ir mūsu kontakti. Tālruņa numurs jums ir.
Mēs esam atvērti sarunai.
Taču izmantot Ukrainas karavīru savā politiskajā reklāmā bez viņa atļaujas ir nepieļaujami. Tāpēc vēlreiz: izņemiet šo fragmentu no videomateriāla.
Tā ir mana pirmā un pēdējā prasība. Punkts.”
“Progresīvie”: apgalvojumi ir absurdi
Tagad internetā vairs nav atrodams “Progresīvo” videoklips, kurā Andris Sprūds sasveicinās ar ukraiņu karavīru. “Progresīvo” preses sekretārs Toms Zariņš Jauns.lv skaidroja:
“Saistībā ar atsevišķu personu mērķtiecīgi izplatītajiem pārmetumiem par to, ka partijas “Progresīvie” komunikācijā īslaicīgi bija redzams Ukrainas karavīrs, vēlamies paskaidrot situācijas apstākļus.
"Progresīvie" Ogrē:
22. augustā, atrodoties kampaņā Ogrē, bijušais aizsardzības ministrs Andris Sprūds uzrunāja pamanīto Ukrainas karavīru, lai personīgi izteiktu cieņu Ukrainas bruņotajiem spēkiem un tautai. Uzrunāšanas mērķis nebija publiska komunikācija. Sprūds notiekošo nefilmēja un arī nezināja, ka cits kandidāts tajā brīdī filmēja telpu kopplānā.
Pēc militārpersonas izteiktajiem publiskajiem iebildumiem videoklips nekavējoties tika izdzēsts.
Vienlaikus vēlamies pasvītrot, ka izplatītie apgalvojumi par atbalsta trūkumu Ukrainai partijas “Progresīvie” skatījumā vērtējami kā absurdi. Partija “Progresīvie” ir stingra Ukrainas atbalstītāja, un Andris Sprūds ir bijis un ir viens no šī atbalsta līderiem gan, strādājot Aizsardzības ministrijā, gan ārpus valsts atbalsta politikas realizēšanas.”