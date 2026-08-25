Pēc kritikas par vētras atspoguļošanu mainās Latvijas Radio Ziņu dienesta vadība
No amata atkāpjoties Latvijas Radio Ziņu dienesta vadītājam Uģim Lībietim, par amata pienākumu izpildītāju iecelta Ziņu dienesta galvenā redaktore Zane Eniņa, apliecināja Latvijas Sabiedriskajā medijā (LSM).
Jau vēstīts, ka pirmdien LSM izvērtēja savu darbu sabiedrības informēšanā pēc nedēļas nogalē Latviju skārušās vētras izraisītās situācijas. Lai arī LSM nodrošināja plašu un nepārtrauktu informācijas apriti digitālajās platformās, televīzijā un radio, ziņu dienestiem un raidījumu veidotājiem strādājot arī ārpus ierastā darba laika, radio ziņu segums sabiedrības informēšanā nebija apmierinošs, secināts izvērtējumā. Uzņemoties atbildību par Latvijas Radio Ziņu dienesta darbu krīzes situācijā, tā līdzšinējais vadītājs Lībietis ir pieņēmis lēmumu atkāpties no amata.
LSM valdes locekle programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos Ieva Aile klausītājiem atvainojas par pieļautajām kļūdām. "Šī krīze arī mums izgaismoja vairākas jomas, kur kļūdījāmies - gan rīcības koordinēšanā, gan lēmumu pieņemšanas ātrumā par veicamajām izmaiņām Latvijas Radio 1 programmas veidošanā. Svētdien radio bija vienīgais informācijas avots tūkstošiem iedzīvotāju, kuri sagaidīja daudz plašāku aktuālās situācijas izklāstu. Mēs to apzināmies un atvainojamies ikvienam klausītājam," paziņojumā norāda Aile.
Operatīvi tika sasaukta LSM krīzes vadības grupas tikšanās, kurā izvērtēta visu LSM platformu rīcība vētras laikā. Neskatoties uz to, ka sakaru traucējumu dēļ arī daļa medija darbinieku bija palikuši bez saziņas iespējām, LSM salīdzinoši īsā laikā izdevās mobilizēt papildu cilvēkresursus un nodrošināt plašu aktuālās informācijas apriti dažādās platformās, tostarp iesaistot kolēģus, kuri ikdienā strādā citos satura virzienos un reģionos.
Tomēr esot secināts, ka nepieciešams uzlabot savstarpējo komunikāciju, koordināciju un proaktīvu gatavošanos dažādiem notikumu attīstības scenārijiem, kā arī vienoties par lēmumu pieņemšanas algoritmu situācijās, kad kāds būtisks ķēdes posms iztrūkst, piemēram, sakaru traucējumu dēļ. Īpaša uzmanība jāvelta radio lomai krīzes situācijās, jo radio šādos apstākļos iedzīvotājiem kļūst par vienīgo informācijas avotu.
Būtiska nozīme bija arī tam, ka vētras radīto seku mērogs, tostarp pašvaldību un iedzīvotāju skaits, kas bija palikuši ne vien bez elektrības, bet arī bez saziņas iespējām, atklājās pakāpeniski, norāda LSM. Informācija par elektroapgādes traucējumiem un vēlāk arī sakaru nepieejamību pieauga dienas gaitā, un sākotnēji nebija pilna priekšstata par situācijas kopējo ietekmi dažādos Latvijas reģionos.
Svētdien Latvijas Radio 1 programmā "Labrīt" bija papildu ziņu izlaidumi ik pusstundu. Tāpat Latvijas Televīzijas Ziņu dienests sagatavoja divus ārkārtas ziņu speciālizlaidumus plkst. 12.30 un 15, no kuriem pēdējais tika pārraidīts arī Latvijas Radio 1. No plkst. 16 līdz 24 radio ziņas skanēja katru pusstundu, savukārt televīzijas Dienas ziņu un "Panorāmas" ziņu izlaidumi pagarināti, lai iespējami operatīvi un detalizēti ziņotu par aktuālo situāciju valstī.
Jau ziņots, ka Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome pirmdien pieprasījusi LSM līdz 26. augustam iesniegt izvērtējumu par darbības nepārtrauktības nodrošināšanu un sabiedriskā pasūtījuma izpildi aizvadītās nedēļas nogales vētras, lietavu un to seku likvidēšanas laikā.